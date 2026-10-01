Ritual de la canela del 1 de octubre: cómo hacerlo hoy para atraer abundancia

Cada primer día del mes, el ritual de la canela vuelve a convertirse en uno de los más populares para quienes buscan atraer prosperidad y abrir caminos. Este miércoles 1 de octubre se puede realizar en pocos minutos y solo hace falta canela en polvo.

Con la llegada de octubre, muchas personas recurren a pequeños rituales simbólicos para comenzar el mes con una intención renovada. Uno de los más conocidos es el ritual de soplar canela en la puerta de entrada de la casa, una práctica que, dentro de distintas creencias esotéricas, se relaciona con la abundancia, la prosperidad y las oportunidades.

La tradición indica realizarlo el primer día de cada mes, por lo que este 1 de octubre es una nueva oportunidad para ponerlo en práctica.

No existen evidencias científicas de que este ritual pueda modificar la suerte o atraer dinero: se trata de una práctica simbólica y espiritual. Para quienes disfrutan de estas costumbres, puede funcionar como una manera de comenzar el mes concentrándose en nuevos objetivos.

Ritual de la canela: qué se necesita

Es uno de los rituales más sencillos porque solamente hace falta:

Una pequeña cantidad de canela en polvo.

La puerta principal de la casa.

Una intención o deseo para el nuevo mes.

No es necesario utilizar velas ni otros elementos.

Cómo hacer el ritual de la canela este 1 de octubre

El primer paso es colocarse afuera de la puerta principal de la casa, mirando hacia el interior.

Después, colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de la mano.

Antes de soplarla, se puede pensar en aquello que se desea atraer durante octubre: prosperidad, trabajo, oportunidades, tranquilidad o crecimiento personal.

Luego hay que soplar suavemente la canela desde afuera hacia adentro de la vivienda. La dirección es uno de los puntos centrales del ritual, ya que simbólicamente representa el ingreso de la abundancia al hogar.

Mientras se realiza, una de las frases tradicionalmente utilizadas es: “Cuando esta canela sople, la prosperidad aquí entrará. Cuando esta canela sople, la abundancia vendrá para quedarse”.

También se puede utilizar una frase propia, siempre enfocada en aquello que se quiere atraer.

Qué hacer con la canela después del ritual

Una vez soplada, la tradición recomienda dejar la canela en el piso durante algunas horas antes de barrerla o limpiarla.

Algunas versiones del ritual sugieren mantenerla hasta el día siguiente, aunque no es indispensable. Lo importante dentro de esta práctica simbólica es la intención con la que se realiza y el movimiento de afuera hacia adentro.

Si hay mascotas o niños pequeños en la casa, conviene retirarla antes para evitar que la ingieran o tengan contacto con grandes cantidades del polvo.

Por qué la canela se relaciona con la prosperidad

Además de ser una especia muy utilizada en la cocina, la canela aparece desde hace siglos vinculada a prácticas tradicionales y simbólicas.

En rituales contemporáneos se la asocia principalmente con el dinero, la abundancia, la protección y la apertura de caminos. Por ese motivo, soplarla en la entrada de la casa cada comienzo de mes se convirtió en una costumbre muy difundida.

Para quienes siguen estas tradiciones, el 1 de octubre representa el momento ideal para repetir el ritual y establecer las intenciones para las próximas semanas.