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Vuelos afectados por la niebla en Neuquén: cuáles son los servicios que presentan demoras este jueves

La escasa visibilidad por la niebla complicó la circulación en rutas, calles y aeropuertos desde temprano. Debido a esto, algunos vuelos con destino a Neuquén debieron ser desviados hacia Bariloche.

Keila Giles

Por Keila Giles

Niebla en aeropuertos. Foto ILUSTRATIVA.

Niebla en aeropuertos. Foto ILUSTRATIVA.

La intensa niebla sobre distintos sectores de Neuquén generó complicaciones en el aeropuerto Presidente Perón. Este 1 de octubre, varios servicios que se dirigían desde Aeroparque y Ezeiza hacia la capital neuquina sufrieron demoras o debieron ser desviados.

Los vuelos con demoras por la niebla en Neuquén

El primer vuelo de la jornada, de la empresa JetSMART, tuvo que dirigirse a Bariloche debido a la baja visibilidad en la zona. La situación afecta tanto a la actividad aérea como a la circulación por las rutas provinciales.

Por el momento, la normalización de las operaciones depende de una mejora en el tiempo la cual podría llegar recién cerca del mediodía. Mirá cuáles son los servicios afectados según el sitio Aeropuertos Argentina:

  • Desde Aeroparque a Neuquén: AR 1642
  • Desde Neuquén a Aeroparque: AR 163; WJ 3174; AR 1637; AR1639


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La intensa niebla sobre distintos sectores de Neuquén generó complicaciones en el aeropuerto Presidente Perón. Este 1 de octubre, varios servicios que se dirigían desde Aeroparque y Ezeiza hacia la capital neuquina sufrieron demoras o debieron ser desviados.

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