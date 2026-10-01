Neuquén tendrá un nuevo parque de juegos inspirado en Vaca Muerta: cuándo se inaugura

La ciudad de Neuquén sumará un nuevo espacio recreativo que le rendirá homenaje a la principal matriz productiva de la provincia: Vaca Muerta. Se trata del Parque de las Energías, un predio temático ubicado dentro del Parque del Oeste, en el barrio San Lorenzo Norte, que incorporará juegos y estructuras inspirados en la actividad hidrocarburífera y en las distintas formas de generación de energía.

La apertura oficial será el próximo 10 de octubre, según confirmó el intendente Mariano Gaido, quien enmarcó la obra en el plan de 34 parques que el municipio desarrolla en distintos sectores de la ciudad: «Estamos llevando adelante 34 parques en la ciudad de Neuquén. Así como inauguramos el parque del Paseo Costero, Mafalda en Confluencia, el dinosaurio en Unión de Mayo, el zorrito en Parque Norte y hace muy pocos días un nuevo parque en Alto de Limay, ahora, el 10 de octubre, vamos a inaugurar este parque temático en el Parque del Oeste».

«Este parque tiene que ver con esa energía que tienen los neuquinos: el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las represas, lo no convencional y lo convencional», añadió Gaido. Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, dimensionó los trabajos: «Estamos recorriendo los avances porque realmente es un parque de una envergadura muchísimo más grande que el resto, no solo por eso, sino también por el tamaño de los juegos que va a contener».

Cigüeñas petroleras y una réplica de El Chocón: cómo serán los juegos

El diseño incorpora representaciones de distintos componentes de la matriz energética neuquina. Entre los principales atractivos habrá un yacimiento de extracción de petróleo no convencional, en un guiño directo a Vaca Muerta. También habrá una representación de la explotación convencional con la tradicional cigüeña petrolera y una estación transformadora de energía eléctrica.

El Parque de las Energías contará con estructuras de gran escala y toboganes tubulares inspirados en la actividad hidrocarburífera y la generación eléctrica. (Foto: Gentileza)

El parque contará además con elementos que simulan sistemas de generación de energía solar, vinculados a las hamacas, y con juegos que se incorporan por primera vez a este tipo de espacios. «Vamos a tener juegos novedosos que todavía no tienen los otros parques temáticos, como los spinner, con un rediseño del cono de giro, y también una réplica de El Chocón, que es una de las represas más emblemáticas de nuestra ciudad y de nuestra provincia», explicó Rueda Cáceres.

De esta manera, el nuevo espacio combinará recreación y aprendizaje, con propuestas destinadas a niños y niñas de distintas edades y un diseño que busca representar parte de la identidad productiva y energética de Neuquén.

La recepción en San Lorenzo Norte

La presidenta de la comisión vecinal de San Lorenzo Norte, Gabriela Rubilar, destacó la importancia de la obra para el barrio y valoró el acompañamiento del municipio a las demandas de los vecinos: «Estamos muy contentos, felices, porque este fue un proyecto que hemos pedido a la Municipalidad de Neuquén, al intendente, y la verdad que agradecemos desde la comisión vecinal todo el trabajo que se viene haciendo acá en San Lorenzo Norte».

Rubilar señaló que el parque representa una obra de gran magnitud para el sector y que los vecinos ya comenzaron a apropiarse del espacio y a colaborar con su cuidado. Además, sostuvo que será un nuevo punto de encuentro para las familias de San Lorenzo Norte y de los barrios cercanos.

«San Lorenzo necesitaba esto, necesitaba un parque con juegos donde las familias puedan sentarse, donde puedan tener mesas y juegos didácticos, juegos para los niños de distintas edades. Hemos visto que hay para todas las edades«, destacó.