El PJ se reúne entre cruces con Axel Kicillof y un nuevo reclamo por Cristina Kirchner

El PJ nacional volverá a reunirse este jueves a las 11 en la sede partidaria de Matheu 130, en la Ciudad de Buenos Aires. Será el primer encuentro formal del consejo nacional desde noviembre pasado y se realizará en medio de la disputa interna entre el sector de Cristina Kirchner y dirigentes cercanos a Axel Kicillof.

Al encuentro asistirán los cinco vicepresidentes que actualmente conducen el partido. Cristina Kirchner no estará presente por su situación judicial, aunque mantiene influencia directa sobre las decisiones partidarias a través del senador José Mayans.

La libertad de Cristina Kirchner vuelve a dividir al peronismo bonaerense

En el temario oficial aparecen cinco puntos vinculados con la organización interna del PJ. Entre ellos figuran las intervenciones partidarias en Salta y Jujuy, la normalización del PJ de Misiones, la convocatoria al Congreso Nacional y el análisis de la situación política nacional.

Desde la conducción partidaria también buscarán desactivar versiones sobre una posible intervención del PJ nacional. “No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Siempre generan rumores malintencionados”, señalaron desde el espacio en declaraciones citadas por Infobae.

La situación judicial de Cristina Kirchner volverá a ocupar el centro de la discusión política dentro del PJ. Sectores alineados con el kirchnerismo insistirán con el reclamo por la “libertad de Cristina Kirchner”, en medio de nuevos cruces con dirigentes cercanos al gobernador bonaerense.

La tensión escaló después de las declaraciones del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien sostuvo que “Cristina está proscripta, pero el peronismo no”. La frase generó cuestionamientos internos y profundizó la distancia entre el cristinismo y el entorno político de Axel Kicillof.

Axel Kicillof encabezará otra actividad mientras sesiona el PJ

Mientras se realice la reunión partidaria, Axel Kicillof participará de una marcha en el centro porteño por el Día del Trabajador. La movilización fue convocada por el PJ bonaerense y comenzará a las 12 bajo la consigna: “Marchamos en defensa de los derechos del pueblo trabajador”.

Otro de los ejes de debate será la situación de los PJ intervenidos en el norte del país. En Salta, la conducción partidaria quedó recientemente en manos de Pablo Kosiner, dirigente cercano al exgobernador Juan Manuel Urtubey y respaldado por Cristina Kirchner.

El gobernador salteño Gustavo Sáenz mantiene diferencias con el kirchnerismo y reclama elecciones internas abiertas. Desde el sector que conduce el PJ nacional cuestionan al mandatario provincial por su cercanía parlamentaria con iniciativas impulsadas por Javier Milei.

En Jujuy, la disputa interna también escaló durante las últimas semanas. La Justicia federal designó como interventor a Ricardo Villada, dirigente cercano a Gustavo Sáenz, en una decisión que fue interpretada como un revés político para el kirchnerismo.

La senadora Carolina Moisés cuestionó públicamente a la conducción partidaria y afirmó: “No son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos”. La dirigente jujeña mantiene una fuerte confrontación con el sector alineado con Cristina Kirchner.

La discusión sobre el futuro del PJ nacional atraviesa tanto a los gobernadores del norte como a los sectores kirchneristas y al peronismo bonaerense. Las diferencias también impactan en el Congreso y en la estrategia electoral que el partido busca definir para las elecciones legislativas del próximo año.