Serie de Moria Casán en Netflix: no hubo acuerdo con la hija de Luis Vadalá y podría ir a la Justicia

La segunda audiencia entre la familia de Luis Vadalá y los responsables de la serie sobre Moria Casán terminó sin acuerdo. Según trascendió, no hubo una propuesta económica y las partes volverán a encontrarse el 20 de octubre. Si las negociaciones vuelven a fracasar, el conflicto podría avanzar a la Justicia.

La disputa alrededor de la serie de Moria Casán para Netflix sumó un nuevo capítulo. Este miércoles 30 de septiembre se realizó la segunda audiencia entre Ingrid Vadalá, hija de Luis Vadalá, y los responsables de la producción, pero las partes no lograron alcanzar un acuerdo.

Ante la falta de avances, se estableció una nueva audiencia para el próximo 20 de octubre, fecha que podría resultar clave para determinar si el conflicto encuentra una solución extrajudicial o termina trasladándose a los tribunales.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Nahuel Saa y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, hasta el momento no existiría un ofrecimiento económico por parte de Moria Casán y Netflix para cerrar el conflicto.

Por qué la hija de Luis Vadalá mantiene un conflicto por la serie de Moria Casán

Las negociaciones comenzaron durante septiembre y están relacionadas con la aparición de Luis Vadalá dentro de la historia que llevará a la pantalla distintos momentos de la vida de Moria Casán.

Vadalá mantuvo una extensa y mediática relación con la artista durante la década del 90 y su figura forma parte de una etapa importante de la historia personal de la diva.

La familia cuestionó el uso de su figura en la ficción y decidió iniciar gestiones antes del lanzamiento de la producción.

Los detalles específicos de lo conversado durante las audiencias se mantienen bajo reserva debido al carácter confidencial de las negociaciones.

La advertencia de la abogada de la familia Vadalá

Belén Escobar, abogada de la familia, ya había manifestado públicamente su preocupación por la manera en que avanzaban las conversaciones.

La letrada sostuvo que percibían una intención de dilatar el proceso y explicó que, frente a esa situación, decidieron mantener una posición firme y solicitar una nueva audiencia para intentar conseguir avances concretos.

Además, anticipó que si no aparece una propuesta económica, la familia podría avanzar inmediatamente hacia una instancia judicial.

Según explicó Escobar, si el conflicto llega a los tribunales, la pretensión económica sería mayor debido al tiempo transcurrido, las consecuencias del conflicto y los costos que implicaría judicializar el reclamo.

El 20 de octubre será una fecha clave para el conflicto

La próxima audiencia quedó fijada para el 20 de octubre y será el tercer intento de las partes por alcanzar un entendimiento.

Por ahora, no existe un acuerdo económico y tampoco trascendieron detalles sobre una eventual propuesta que permita destrabar la negociación.

Si en ese nuevo encuentro las posiciones continúan alejadas, la representación legal de la familia Vadalá anticipó que podría dar por terminada la etapa de negociación y recurrir a la Justicia.

El conflicto se desarrolla mientras crece la expectativa alrededor de la producción de Netflix inspirada en la vida de Moria Casán, uno de los proyectos que buscará recorrer diferentes etapas personales y profesionales de la artista.