Tres series para maratonear este fin de semana de viento y frío

El primer fin de semana de octubre llegará con viento, descenso de la temperatura y condiciones inestables en distintos puntos de Río Negro y Neuquén. Un panorama ideal para quedarse en casa: tres series recientes de streaming para empezar y terminar en pocos días.

El pronóstico para el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre puede convertirse en la excusa perfecta para organizar una maratón de series.

Según las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el viento tendrá fuerte presencia durante el fin de semana en sectores de los valles de Río Negro y Neuquén, acompañado por un descenso de la temperatura. En la cordillera, en tanto, se esperan condiciones mucho más frías, con lluvias y nevadas en zonas altas.

Con ese panorama, seleccionamos tres series relativamente cortas y recientemente estrenadas que pueden convertirse en un buen plan para quedarse adentro.

“Catedrales”: un crimen familiar que vuelve 30 años después

Para quienes disfrutan de los thrillers, los secretos familiares y las investigaciones que atraviesan diferentes épocas, Catedrales es una de las opciones recientes de Prime Video.

La historia comienza en Santiago de Chile en 1986, cuando Ana Sardá, una adolescente de 17 años criada dentro de una familia católica, es encontrada asesinada. El crimen queda impune, pero tres décadas más tarde su hermana regresa y comienza a reconstruir aquello que ocurrió.

La investigación empieza a sacar a la luz secretos familiares, una relación prohibida, silencios y verdades ocultas durante décadas.

La serie está protagonizada por Alfredo Castro, Amparo Noguera e Ignacia Baeza, entre otros, y tiene seis episodios de alrededor de 40 minutos. Está disponible en Prime Video.

Ideal para: quienes buscan misterio y suspenso y quieren completar una serie durante el fin de semana.

“El Juicio”: dos familias enfrentadas por una grave acusación

También disponible en Prime Video, El Juicio propone un drama intenso protagonizado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso.

Todo comienza cuando el hijo de un poderoso empresario es acusado de abuso sexual por una compañera de clases. A partir de allí, las familias de los dos jóvenes quedan enfrentadas: mientras una busca justicia, la otra utiliza sus recursos para defender al acusado.

La trama se mete en las relaciones de poder, la Justicia y los límites que pueden cruzar los padres cuando intentan proteger a sus hijos.

La primera temporada tiene ocho episodios, con capítulos que rondan los 40 minutos, y ya se encuentra completa en la plataforma.

Ideal para: quienes prefieren dramas judiciales y series cargadas de tensión.

“Outlander: Blood of My Blood”: romance, historia y viajes al pasado

Para quienes quieren alejarse de los policiales y apostar por una historia romántica de época, la alternativa es Outlander: Blood of My Blood.

La serie funciona como precuela del universo de Outlander y explora las historias de amor de los padres de Jamie Fraser y de los padres de Claire Beauchamp, trasladando nuevamente al espectador entre diferentes momentos históricos.

Su segunda temporada se estrenó el 19 de septiembre en Disney+, por lo que octubre puede ser un buen momento para ponerse al día con la historia.

Ideal para: quienes buscan romance, drama histórico y una serie para acompañar una tarde fría.

El clima puede acompañar la maratón en Río Negro y Neuquén

El pronóstico refuerza el plan casero. En sectores del Alto Valle, la AIC anticipa períodos ventosos y un descenso térmico: para el sábado aparecen máximas cercanas a los 17°C, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos sectores.

La situación será más invernal hacia la cordillera. Las proyecciones de la AIC anticipan lluvias, nevadas y fuertes ráfagas, con temperaturas considerablemente más bajas en distintos puntos de la zona de los Lagos.