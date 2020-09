Cuota sindical

Junín de los Andes

Estoy afiliado a ATEN, que tiene miles de afiliados como ATE y el resto de gremios estatales. No quiero sacar la cuenta de que nos descuentan 13 meses incluido el Sac.



Hace más de un año que no se realizan movilizaciones; descontando la plata para alquileres y abogados más lo que va a Bs. As. quedan millones de pesos en las arcas de los gremios. Me pregunto: ¿y el resto dónde está?, aparte que usan los autos para ellos, combustibles, telefonía, etc, que pagamos nosotros.



Es visible la connivencia con el gobierno. Se olvidaron del IPC: ahora en septiembre vendría la tercera actualización.



Lo más grave es que no ayudan a afiliados en situación vulnerable y siguen perpetuándose en los cargos gremiales. Hacen lo que critican de los gobiernos.



Les recomiendo que vean por Youtube “El hilo rojo de Zanon”, por ahí aprenden algo de gremialismo.

Jorge Nestor Porrino

DNI 11.845.992