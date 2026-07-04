Rally Neuquino: Llanos sigue firme y manda en Zapala

Daniel Llanos ratificó su gran momento y se quedó con el triunfo en la prueba zapalina. (Fotos Omar de los Santos)

El barilochense Daniel Llanos ratificó su gran momento y cosechó su séptimo triunfo consecutivo en la A6 del Rally Neuquino por la tercera fecha del certamen. En la general, el piloto rionegrino le ganó por 1m15s2 al chubutense Omar Kovacevich. En el tercer lugar quedó otro barilochense, David Abril.

Completaron los diez primeros de la general: Orlando Wircaleo, Gustavo Rojas, Jonatan Bastidas, Juan Lovagnini, Alejandro Almeira, Matías Ávila y Damián Di Bartolo.

En la A6, Llanos le ganó por 1m16s8 a su coterráneo David Abril. Tercero se ubicó Orlando Wircaleo, a 1m24s6. Más atrás arribaron Jonatan Bastidas, Mario Villanueva, Matías Cáceres y Adrián Cambilla.

El experimentado Omar Kovacevich subió al podio en Zapala y se impuso en la RC5.

Por su parte, la RC5 quedó en poder de Omar Kovacevich, con un margen de 1m07s5 sobre Matías Ávila. El tercer escalón del podio fue para Damián Di Bartolo, en su retorno al certamen neuquino y a 1m11s4 del vencedor.

Luego se ubicaron en el clasificador Matías del Barba, Luis Beltrán, Miguel Radomich, Lautaro Angeloni, Luis Cairone y Gastón Subat.

Tras un primer rulo sumamente complicado, Gustavo Rojas se recuperó en la segunda sección de la carrera y se quedó con la victoria en la A7. Le ganó por 36s5 a Juan Lovagnini, quien también tuvo varias complicaciones. La tercera ubicación quedó Alejandro Almeira y cuarto Damián Fagán.

En la N2, Pablo Pranzoni obtuvo su primera victoria. Lo hizo con un amplio margen de 2m03s9 sobre Exequiel Campo y de 2m08s1 sobre Mauricio Zúñiga. Juan Pablo Fagán llegó en el cuarto escalón.

Detrás de los mencionados, se encolumnaron Marcelo Martínez, Juan Cruz Arce, Cristian Aguilera y Nahuel Campos.

En tanto, Miguel Huenulao volvió a dominar la N2L, con 43s7 sobre Luis Angeloni, que de esta manera alcanzó su primer podio. Tercero arribó Gabriel Morán.

Más atrás se ubicaron Mauro Rojas, Alejandro Zambón, Luis Salina, Sergio Perulán, Matías Antimilla, Ricardo Dziadek, Juan Carlos Rojas, Sergio Perulán, Hugo Jerez y Juan Carlos Teker. No pudieron completar la prueba, Daniel Jerez, Néstor Godoy y Edgardo Jerez.

En la A2, Maximiliano Millapi le ganó por 6s a Nicolás Moreno. Muy lejos, llegó tercero arribó Lucrecio Varela. Abandonaron Hugo Canales, Gonzalo Kallobius, Adrián Quezada, Daniel Arias, Nicolás Nordestrom y Patricio Elfi.

Por último en la A1 ganó Facundo Lillo, seguido por Víctor Leuno y tercero en el clasificador se metió Elías Inal.

Este domingo se correrán los mismos tramos que el sábado, pero en el sentido inverso de los caminos, en lo que será la cuarta fecha del campeonato.