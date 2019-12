“Amo el agua. Desde que tengo uso de memoria nadar es algo que me conecta con la naturaleza, me da amor y felicidad. Me permite crecer y ver la vida con armonía. Nadar es mi camino”, la sonrisa tímida de Daira Marín se agranda a medida que habla de esa pasión que la llevo a recorrer el mundo y la convirtió en una de las nadadoras de aguas abiertas más importantes del país.

Con la pasión y el amor por el agua como motor, la roquense vive su sueño de dedicarse a la natación en aguas abiertas. Claro que el camino no fue fácil: “tuve momentos en lo que decidí dejar porque se me hacía imposible viajar a las carreras por no tener sponsors o becas pero por esas cosas de la vida volví a confiar y hoy puedo cumplir mi sueño”.

En el 2019, Daira Marín finalizó su participación en su segunda temporada completa de FINA (Federación Internacional de Natación) de Ultra Maratón de Aguas Abiertas en la que terminó en el cuarto lugar del ránking Mundial.

“El objetivo para lo que viene es mantenerme, hacer podio mundial y estar dentro de las primeras tres del mundo”. Luego de un excelente 2019, la roquense ya tiene su objetivo para el 2020.

El circuito internacional consta de la Santa Fe-Coronda (en la que terminó en la 6° posición), Lac Saint Jean de Canadá (5°), Ohrid de Macedonia (10°), Crikvenica -Novi Vinodolski de Croacia (7°) y Capri-Napoles de Italia (8°).

Tras un año muy intenso, con grandes actuaciones a nivel internacional, Marín hizo su balance: “estoy feliz por haber completado todas las fechas del circuito, considero que mejoré mucho desde mis comienzos, desde el año pasado que fui octava en el circuito a este año que logré quedar cuarta. Fue un gran paso en lo personal”.

De cara a lo que viene, la roquense ya se encuentra en Buenos Aires realizando la pretemporada para el Circuito de 2020.“El objetivo para lo que viene es hacer podio mundial y estar dentro de las primeras tres del mundo”, aseguró plena de confianza tras su participación en el tradicional Desafío al Canal Grande de Roca, donde se quedó con el primer puesto en su categoría.

Bajo las órdenes de la española Esther Nuñez, ex campeona mundial del Circuito, y junto a la experimentada nadadora nacional Pilar Geijo, Daira se prepara para un 2020 exigente.

En la Capri-Napoles tuvo una gran actuación.

“Ya me estoy preparando para lo que viene, estoy nadando alrededor de 70 kilómetros por día y disfrutó de cada entrenamiento, tomó las cosas con calma y confiando que con amor y fe todo lo que voy deseando con el corazón se va dando”, enfatizó la roquense que se prepara en las instalaciones del Cenard en Buenos Aires.

La carrera de Daira Marín avanza a pura brazada por las competencias más exigentes a nivel mundial y tras un gran 2019 sueña con mejorar para ser parte del selecto grupo de las mejores nadadoras del mundo.