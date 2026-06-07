Final de Roland Garros: el duelo entre Zverev y Cobolli se define en el quinto set

¡Para alquilar balcones! El duelo por el título masculino de Roland Garros, el Abierto de Francia con disputa en París, entre el alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cobolli se definirá en el quinto y decisivo set.

Tras correr de atrás en el marcador, Cobolli se adjudicó un dramático cuarto parcial por 7-6 (7-4 en el tiebreak) e igualó las cosas ante Sasha Zverev, el máximo favorito a la corona, quien dominaba por 6-1, 4-6 y 6-4.

Zverev, 2° preclasificado y máximo favorito, tomó rápida ventaja al quedarse con el primer parcial por 6-1 sobre el 10° del planeta, y parecía encaminarse a un cómodo triunfo tras quebrar tempranamente en la siguiente manga.

El momento en que Marcelo Melo le alcanza a Zverev un medicamento para los calambres. 👀



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Pero el italiano respondió rápidamente y pasó a liderar ese parcial, sellando el 6-4 a su favor e igualando el marcador.

El tercero fue «palo y palo», hasta que Sasha quebró sobre el final del set y logró cerrarlo 6-4 a su favor, tomando ventaja de 2 a 1 y quedando a un set de la gloria grande en el tenis, aquella que se le escapó en cuatro oportunidades.

¡LO QUE ERRÓ COBOLLI NO SE PUEDE CREER! 👀🤯



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Cobolli dominó gran parte del cuarto set, llegando incluso a servir 5-4, pero el alemán reaccionó, recuperó el quiebre y así llegó el tiebreak, donde el 10° de planeta remontó un 1-3 y lo cerró con autoridad.

(noticia en desarrollo)