De Japón a los chamanes: viaje por el universo musical de María Suárez

Compositora, guitarrista y cantante argentina platense, pero establecida en Neuquén desde hace un buen tiempo, María Suárez interesó en Japón. No sabe bien por qué, pero así fue. Y fue así que Gema del Sol, un dúo del que formó parte junto con el guitarrista y compositor Jorge Palacios, comenzó a sonar del otro lado del mundo. Y ya que estaba, María aprovechó el inesperado contacto oriental y les mandó “Fabulario”, su disco solista de 2017.



Pero esto –que de por sí no es poco-, no es todo en la vida musical de María Suárez. Editó otros tres discos, Madre”, también solista, en 2009); “Respiraluz”, con Gema del Sol, en 2019; y “Brasilerias”, de 2019, con Flor de Lis, trío conformado junto con Natalia González (contrabajo y coros), Mariela Coronel (percusión y coros).

En 2020, terminó “Micromundos”, una suite para conjunto de cámara, integrada por tres piezas de carácter urbano y aire de tango moderno compuesta para quinteto con arpa hecha en conjunto con el Quinteto Estación Patagonia; “Serpiente de agua” y “Pluma de águila”, composiciones para arpa incluidas en la serie “Animales de poder”; y la su ópera “Secretos del árbol”, premiada por el Fondo Nacional de las Artes, será interpretada próximamente por la Filarmónica de Río Negro.



De “Pluma de Águila”, dijo María: está inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios latinoamericanos acerca del poder sagrado de los animales. ‘Pluma de Águila’ honra la imponencia del águila, cuando se prepara para emprender vuelo en la cima de la montaña durante un largo momento, luego planea en círculos hasta llegar a su nivel más alto desde donde observa a la distancia, y así nos enseña a ver todos los problemas desde arriba, desde las alturas, no desde adentro.

De estas cuestiones, de su relación con los géneros musicales y de su trabajo compositivo habló María Suárez con Río Negro.

P: ¿Cómo es el vínculo con Japón, te pidieron material?

R: Por alguna razón, conocieron la música de un dúo que tuve, Gema del sol y pidieron discos. Cuando tuve que mandarlos agregué como obsequio “Fabulario” para que conocieran más música mía y les encantó. Ya hicieron dos pedidos en cantidad, la distribuidora es Sura Music”, un sello de Buenos Aires, así que mi trato directo es con ellos.

P: ¿Cuál fue el resultado de esa relación artística?

R: Todavía no se establece una relación directa, veremos qué pasa más adelante. Si gusta tanto mi música allá, me encantaría viajar, pero eso será después de la situación actual de aislamiento.

P: ¿Cómo viviste tu participación en la Sexta Semana del Arpa en Buenos Aires?

R: Fue muy emocionante para mí poder participar de un evento tan destacado junto a grandes compositores como Esteban Benzecry y Claudia Montero, entre otros. Lo viví como el resultado de un enorme esfuerzo, mucha dedicación y amor por la tarea compositiva, una oportunidad de mostrar lo que amo hacer y crear: música. El arpa es un instrumento maravilloso, que ofrece muchas posibilidades. Desde hace un tiempo he ido profundizando la técnica de composición para arpa y encontré en esta tarea un camino que no tiene fin.

P: ¿Cómo es tu rol como docente de la ESMN?

R: Tengo cargo docente en diversas materias de mi especialidad y una Jefatura en Lenguaje Musical de los tres niveles. La escuela está en constante movimiento y crecimiento, es un ámbito muy lindo para desarrollarse laboralmente.

P: ¿Cómo es componer para obras de teatro y para cortos de tevé?

R: Escribir para obras de teatro o cine nos permite realizar un trabajo en conjunto, es la composición con un objetivo específico que no parte de una idea propia sino ajena y que hay que saber interpretar. Me gusta la tarea cuando es colectiva, cuando tenemos objetivos comunes con colegas de otras áreas. La interacción abre un crecimiento hacia otras formas de pensamiento en el arte, y el lenguaje audiovisual integra la música como un correlato de la historia narrada. En ese sentido disfruto mucho de la tarea creativa al servicio de lo que se cuenta. En el teatro suele ocurrir que la obra se desarrolla sólo durante una temporada. El cine es más perpetuo y podemos volver a ver la misma película muchas veces. Creo que ahí radica la diferencia, en que la música suele quedar más impregnada por esta razón.

P: ¿Por qué la ópera los “Secretos del árbol”? ¿Hay algo personal allí o solo empatía artística?

R: La ópera “Secretos del Árbol” representa muchos aspectos de mi experiencia personal. Es una mirada positiva sobre la temática de la discapacidad respecto del amor como virtud humana, sin importar las diferencias. La heroína de la obra es una mujer en silla de ruedas y el héroe transita un camino hacia sus propios demonios para poder entregarse a ese amor. Rompe con los paradigmas de la mujer bella y el príncipe salvador. Apunta a una actualidad en permanente cambio sobre la imagen de hombre, mujer, disidencias, amor y así. Además, introduce el mundo de las plantas sagradas, el chamanismo latinoamericano que considero más que interesante como reivindicación de nuestra raíz latina y de los pueblos originarios.

P: ¿Cómo es tu relación artística con los géneros musicales?

R: He transitado los géneros jazz y bossa nova desde adolescente y en paralelo con mi formación “académica”. Siempre estudié guitarra clásica institucionalmente y guitarra popular con maestros particulares. La unión de los dos mundos hace a mi identidad, a como yo percibo el lenguaje musical, el enorme respeto que me inspiran los músicos de un mundo o de otro, que en el mío confluyen de manera armónica porque la música, es música, no importa el género realmente.

P: ¿Proyectos inmediatos?

R: Tengo la idea de grabar mis obras ni bien se pueda entrar libremente a un estudio de grabación.