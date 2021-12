De Meliquina es la mejor cervecería artesanal neuquina de este año

Por Carlos Urquiza, desde Aluminé

La localidad de Aluminé logró ocupación plena de plazas turísticas debido al octavo Festival de Cerveza Artesanal el último fin de semana. Fue elegida «Cervecería Neuquina del Año 2021». Fueron dos noches con puestos cerveceros, gastronómicos y espectáculos regionales.

Las propuestas cerveceras abrieron el abanico de sabores y gustos para todos aquellos que se acercaron al evento, en el que muy probablemente, encontraron algo que los haya sorprendido.

No faltó ningún cervecero artesanal neuquino al evento organizado en Aluminé que ya es un clásico para este sector de la gastronomía.

La gastronomía regional acompañó y fue la que maridó a los diferentes estilos de cervezas, desde pavitas al piolín, perniles, cerdo, hamburguesas caseras y hasta la oferta dulce tuvo su espacio como los chocolates y alfajores de harina de arroz y almidón de mandioca y papa .

La gran cantidad de público que se acercó pudo disfrutar del evento en un espacio abierto al aire libre y con música en vivo que cubrió la agenda de actividades.

Hubo varias bandas sobre el escenario como «Ko-Jazz», «Rueda Itinerante», «Sur Banda» y «Unde Wande». El domingo «Vino con Camisa», «Sou Safari» y el cierre con «Zezé Tribu».

La mejor música para el mejor evento cervecero de esta región de Neuquén.

Las Birras y los productores cerveceros en la nueva normalidad

«Se extrañaba el poder encontrarse con la gente y los colegas, es una alegría. Nosotros trajimos al Festival de la Cerveza Artesanal lo que creemos es nuestro producto estrella que es la «Fiebre», es una cerveza experimental, elaborada con paramela», dijo Walter Torres de Cervecería Enkido.

Locura por probar las novedades de los emprendedores cerveceros de la región.

Marcelo Piñeyro productor cervecero de Dos Barbas, sobre el evento dijo que «en esta nueva normalidad postpandémica, me encuentro con más gente que quiere participar, tanto productores como consumidores. Se ha mejorado mucho la calidad de la cerveza en general, en el concurso no hubo grandes errores, el cliente viene con mucho entusiasmo. Está muy buena la idea de hacer el evento al aire libre».

Jorge Solana y Martín Martínez de la cervecería neuquina Beyla, festejaron el reencuentro, «es una experiencia divina, volver a compartir con los colegas y encontrarse con la gente. Nos encontramos con birras impresionantes, eso habla de la buena calidad de los productos neuquinos. Llevamos tres años fabricando, vinimos con 4 estilos y nuestra estrella es la Doble IPA, esperamos que la gente la disfrute».

Cada vez más estilos, más propuestas

Fueron 168 muestras repartidas en 50 estilos los que se presentaron al Concurso que busca premiar a la «Cervecería Neuquina del Año 2021» y muchos de ellos se pudieron saborear en el gran patio cervecero del festival.

«Se está dando una apertura a nuevos estilos. Tuvimos un período bastante importante de cervezas muy amargas, las IPAs, las APAs, y se comenzó a buscar otras cosas y hay un abanico enorme de sabores. Naturalmente, cada cervecería está buscando un camino diferente, y en este tipo de evento está muy bueno poder ofrecerle a la gente diferentes alternativas. Que la gente busque, pruebe, aprendamos. Hay que animarse a probar estilos distintos», reflexionó Piñeyro.

«Las mujeres se animan a pedir sabores más extremos»

«Las mujeres se animan más a la birra. No se trata de una cuestión de sexo, pero me sorprende que cada vez se animen a pedir sabores más extremos, como Porter muy fuertes, muy amargas o IPA o Doble IPA. Veníamos acostumbrados a la idea de que las mujeres no eran de tomar cervezas muy amargas, y la verdad es que me parece bárbaro que se animen a más estilos y sabores. Es un público que empezó a marcar presencia».

El emprendedor de la cervecería Nuske con el diploma que lo acredita con el primer premio. Feliz, satisfecho con la evaluación del jurado. Un apasionado que suma millas y millas de trabajo, investigación y pasión.

El Concurso

El jurado evaluador estuvo integrado por 8 jurados certificados y 10 jurados junior, quienes contemplaron los estándares internacionales para calificar. Evaluaron aroma, apariencia, sabor, percepción en boca y la impresión general del producto.

Diego Sierra, responsable de la cervecería Epulafquen de Villa La Angostura, también formó parte del jurado en este certamen. Destacó que ««Dentro del gran nivel y variedad de muestras y propuestas que pudimos catar y evaluar, me sorprendió una cerveza que se combina con un porcentaje de vino junto con el mosto de cerveza. Son cervezas a las que uno no está acostumbrado a consumir normalmente, entonces te encontrás con cosas muy lindas e interesantes».

«Nivelar para arriba»

«Quizás es lindo ganar medallas, también es lindo sentirse reconocido, pero también está bueno tener la oportunidad de contar con la devolución de los jueces, que nos permiten ir mejorando el producto y nivelarlos para arriba».

Catar birra para evaluar

Sierra reveló algunos tips básicos para poder catar una cerveza con los que un juez cervecero suele guiarse. «El primero es observar el aspecto, la apariencia, la consistencia en la espuma. Después te vas a los aromas, que de acuerdo al estilo de la cerveza contamos con una guía que nos permite orientarnos en sus características. El aroma, si una cerveza es muy lupulada, cuánto de lúpulo, el balance con la malta. Luego el «Flavor» (Sabor), y después si está dentro del estilo, cuán cerca, o si está fuera del estilo que le faltó, eso es lo que se evalúa».

El intendente de Aluminé Gabriel Álamo destacó “la enorme tarea, muchas veces invisible, de las personas que hacen posibles este evento, y que nos han permitido posicionar este como uno de los eventos más elegidos de la provincia con la presencia de las 20 mejores cervecerías de la provincia, lo cual demuestra la magnitud e importancia del festival”.

La masividad de público fue otra de las características de la última edición del festival cervecero en Aluminé.

Los Premiados

Finalmente, después de las catas y la deliberación del jurado del concurso, se determinó que Cervecería Nuske de Meliquina sea elegida como la«Cervecería Neuquina del Año 2021». La Mejor IPA ARGENTA, fue la receta de Cervecería Mutisia de Neuquén Capital y la Mejor DORADA PAMPEANA quedó en las cocinas de Jorge Ariel Rodríguez, Cervecero Artesanal de Chos Malal. Las medallas de Oro, Plata y Bronce se repartieron entre Microcervecerías y Cerveceros Caseros de Andacollo, Neuquén, Meliquina, Plottier, S. M. de Los Andes, Aluminé, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, Caviahue, Chos Malal, Las Ovejas, Cutral- Có y Centenario, en los diferentes estilos.

Martín Martínez, secretario de Turismo de Aluminé, dijo: «Ha venido mucha gente, el evento va cubriendo y superando las expectativas. En un nuevo espacio, es la primera vez que lo hacemos al aire libre y con esta dinámica y quedó todo muy bien y la gente está contenta».

Martínez comentó que «el Festival de la Cerveza es uno de los eventos más importantes que tenemos y estamos muy contentos de poder volver a realizarlo después de un año de pandemia. Después de la Fiesta Nacional del Pehuén es la fiesta más emblemática de nuestro destino. Aluminé tiene varios eventos programados que propone para romper con la estacionalidad como la Fiesta Regional del Asado con Cuero en enero, la Fiesta del Río en Febrero, la Fiesta Nacional del Pehuén en abril, AluMiel y eventos deportivos como el Rally en Marzo y Rafting para noviembre, entre otros».