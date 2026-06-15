Energía en las aulas: 140 docentes en Neuquén se capacitaron para explicar el proceso productivo de los hidrocarburos

Las maquetas llegarán a establecimientos educativos de distintas localidades de la provincia. Foto: gobierno de Neuquén.

Más de 140 docentes en Neuquén participaron de una capacitación en energía, mediante un programa impulsado de manera conjunta entre la Provincia y Fundación YPF. La misma está orientada a la implementación de herramientas didácticas en las aulas, para explicar cómo se desarrolla el proceso productivo del petróleo y el gas, desde la exploración hasta sus usos cotidianos.

La formación se realizó en la Escuela Nº 201 de la ciudad de Neuquén, y reunió a educadores de nivel Primario y Secundario de las instituciones que recibirán las maquetas educativas V4LE. Se tratan de dispositivos pedagógicos diseñados para acercar contenidos vinculados a la energía mediante propuestas colaborativas, tecnológicas y lúdicas.

El programa «Vos y la Energía» surgió del trabajo coordinado entre el ministerio de Educación y Fundación YPF. Este año se acordó la distribución de 88 maquetas educativas: 70 destinadas a escuelas primarias y 18 a secundarias de distintas localidades de la provincia.

Las maquetas llegarán a establecimientos educativos de Centenario, Plottier, Añelo, San Patricio del Chañar, Cutral Co, Plaza Huincul, Senillosa, Neuquén capital, Vista Alegre y Rincón de los Sauces.

Las maquetas V4LE son dispositivos pedagógicos diseñados para acercar contenidos vinculados a la energía. Foto: gobierno de Neuquén.

Durante la apertura, las autoridades educativas destacaron el valor de acercar estos recursos a los colegios, así como fortalecer la formación docente con contenidos relacionados con la realidad productiva de Neuquén. Señalaron que estas herramientas permiten abordar la temática energética desde distintas áreas del conocimiento y generar aprendizajes vinculados al territorio.

El director provincial de Educación Secundaria, Christian Widmann, remarcó la importancia de trabajar contenidos con «un fuerte anclaje en el lugar donde vivimos», en referencia al rol de la industria energética como impulsora del empleo y el desarrollo provincial.

Desde el ministerio de Educación, la directora de Innovación y Contenidos Digitales, Paz Sarrasqueta, valoró que estas propuestas lleguen no sólo a escuelas técnicas sino también a otros niveles educativos, con adecuaciones pedagógicas y acompañamiento para transformar los recursos en proyectos concretos dentro del aula.

Por parte de Fundación YPF, Laura Di Battista explicó que la herramienta busca mostrar el proceso integral de la energía y destacó que adquiere un valor especial en una provincia como Neuquén, atravesada por los desafíos y oportunidades vinculadas al petróleo y el gas.