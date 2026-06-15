España no puede con Cabo Verde y empata 0 a 0 en su debut en el grupo H del Mundial 2026

España empata 0 a 0 con Cabo Verde en Atlanta en su debut en el grupo H del Mundial 2026. Esta zona es la que se enfrenta con la de Argentina en 16avos de final.

Los europeos controlan la posesión desde el inicio pero no pudieron abrir el marcador ni tener situaciones claras de gol frente al arquero en el primer tramo. Los africanos aguantan bien cerrados atrás y no pasan sobresaltos.

Recién a los 38 minutos, la Roja estuvo cerca del 1-0. Rodri habilitó a Marc Cucurella que la bajó de cabeza, Ferran Torres entró por medio y la pelota pegó en el travesaño. En el rebote, Mikel Oyarzabal ganó de cabeza y el arquero Vozinha la sacó por arriba.

¡VOZINHA ESTÁ ON FIRE!



El arquero de 40 años de Cabo Verde estuvo atento ante el ataque de España y el travesaño terminó por salvar su portería.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QP9KQFN9pB — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Antes del descanso, Torres tuvo otra clara con una definición de zurda que volvió a tapar Vozinha. El arquero fue la figura del primer tiempo y también le sacó un cabezazo a Laporte en un corner. Lo mejor de España se da por la banda izquierda con los desbordes de Cucurella.

Sin Lamine Yamal, lesionado, el entrenador Luis De la Fuente puso a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal en la delantera. Eligió un mediocampo con mucho juego integrado por Rodri, Pedri, Gavi y Fabián Ruíz.

El otro partido por este grupo será hoy a las 19 entre Uruguay y Arabia Saudita. Esta zona se cruzará con la de Argentina en 16avos de final. Si el equipo de Scaloni clasifica primero se enfrentará al segundo de este grupo.

Formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.