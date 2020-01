De Pichetto a Macri: "tiene que mantener un silencio prudente"

El dirigente rionegrino y exsenador Miguel Pichetto consideró que el ex presidente Mauricio Macri “tiene que mantener un silencio prudente”, y aseguró que no le pareció “mal” que haya sido designado como nuevo titular en la Fundación FIFA.

“Macri tiene que mantener un silencio prudente por un tiempo. Creo que hay cosas de las que dijo que se tomaron de manera parcial y creo que en este momento hay mucha agresividad con él”, sostuvo el ex compañero de fórmula por Juntos por el Cambio, en declaraciones publicadas por Infobae.

En tanto, sobre el nombramiento de Macri en la Fundación FIFA, el ex candidato a vicepresidente consideró: “Me parece interesante que él pueda canalizar su experiencia con el apoyo a actividades deportivas de jóvenes y de niños. A mí no me parece mal, es un mundo que él conoce, fue presidente de un club. No lo ponen en el Banco Mundial, sino en algo relacionado al fútbol”, subrayó.

Pichetto brindó respaldo a la aprobación del proyecto de renegociación de la deuda en Diputados y ratificó la necesidad de evitar el default."La oposición tiene una mirada constructiva de apoyo a la búsqueda de acuerdos que impliquen evitar que la Argentina pueda caer en default. El canje de deuda es imprescindible para el país. Espero que el Poder Ejecutivo y el ministro (Martín) Guzmán lo hagan con prudencia y con inteligencia", señaló el dirigente de Juntos por el Cambio.

Además, el exsenador, señaló que esta aprobación “le da al Gobierno una herramienta de respaldo y una mayor potencia política para que pueda afrontar los desafíos de la discusión de la renegociación”."Esto es saludable y muestra una actitud de responsabilidad con el país. En este tipo de acontecimientos que involucran al país, la oposición y el oficialismo tienen que estar juntos", destacó.

Sin embargo, sí fue crítico con la postura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “No me pareció inteligente la presión que hizo la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente las declaraciones de Kicillof, en el contexto de la renegociación de la deuda. Kicillof en Wall Street es mala palabra“, dijo de manera enfática.

"Si vamos al default, eso puede implicar que aparezcan los buitres y los juicios. Si algunos juegan al default, están totalmente equivocados. Hay que negociar con firmeza, pero no amenazando con defaultear o prepoteando, porque no estamos con tanta fortaleza. Ya nos fue mal en anterior. No estamos para los discursos del ‘patria o buitres’”.