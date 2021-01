Viaje por la nueva ruta 68, de Tricao Malal al volcán Domuyo, en el norte neuquino

Estamos saliendo de Tricao Malal, un pintoresco y casi desconocido pueblito del norte neuquino, pero con una historia más cargada de viejas historias, como la del viejo almacén, que muchos de sus pueblos vecinos, de hecho, la exagerada cantidad de loros barranqueros que lo habitan son los responsables de desparramarlas por toda esta hermosa región. De manera que todo lo que sabemos de Tricao se lo debemos a ellos.

Cuidado. Loros cruzando... Foto: Ricardo Kleine Samson.

Por otro lado, y como curiosidad, le comento que este es el único pueblo del mundo… ¡Del mundo! Mire lo que le digo, donde los vehículos detienen su marcha para que los loros crucen la calle sin peligro y a las pruebas me remito.

Bienvenidos al almacén. Foto: Ricardo Kleine Samson.

La gente, por otro lado, los cuida más por miedo que por respeto…saben que si los molestan los loros se largan a divulgar sus secretos…y bueno, ya sabe, pueblo chico, infierno grande.

A buscar provisiones. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Ya sobre el final del pueblo aparece la nueva ruta provincial N° 68 que, con menos de un año de inaugurada, vincula a Tricao con el Domuyo con sus 74 km de recorrido que, para los trashumantes que van o vienen entre ambos lugares, ha sido una excelente y celebrada alternativa que les evita varios días de cansador arreo.

Una de las maravillosa vistas que ofrece la ruta 68. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Y para los turistas, otra de las tantas bellezas para conocer y descubrir en este norte neuquino. Al respecto, los loros me decían que, si el mundo tiene 7 maravillas, el norte neuquino tiene millones y mucho más lindas que las 7 maravillas y, esta nueva ruta, viene a coronar tanta belleza.

Puesto de veranada. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Por otro lado, convengamos que los loros no son tan exagerados como el que escribió la advertencia del cartel que dice: “para vehículos tipo pick-up” porque el camino está en tan buen estado que hasta lo puede hacer en un auto pequeño, mientras no sea un 600 y, si me equivoco, le devolvemos el dinero.

La ruta está en buen estado Foto: Ricardo Kleine Samson.

Recuerde, ruta provincial 68, tan sólo 74 km de un recorrido bellísimo, desde Tricao al Domuyo y no confíe tanto en los carteles como los loros.

Para ver el recorrido del autor de la nota podés hacer clic acá