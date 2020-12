Aborto legal: Thelma Fardín apuntó contra el senador Weretilneck

La actriz Thelma Fardín salió al cruce del senador Alberto Weretilneck, a través de su cuenta de Twitter, cuestionando los cambios que el exgobernador pidió que se apliquen al proyecto de ley por la legalización del aborto.

Según su acusación, "@weretilneck a 4 días de la votación en Senadores exige que en caso de violación en niñas mayores de 13 años realicen la denuncia penal a su abusador para poder acceder el aborto". "Le cuento", replicó, "que el 80% de los abusos son intrafamiliares, entonces díganos: el padre, el tío o el abuelo van a acompañar a esas niñas a denunciar?".

Y siguió: "Usted además de todo el trauma y el sufrimiento que está atravesando esa criatura tiene EXIGENCIAS en vez de soluciones desde el Estado? Le pide un sin fin de trámites a una nena que acaba de ser violada y que está embarazada producto de esa violación?? Que vergüenza que usted sea senador por mi provincia", sostuvo la joven nacida en Bariloche.

El representante de Juntos Somos Río Negro, dio a conocer hace unos días varias modificaciones que considera necesarias. Entre ellas, que los abortos en mayores de 13 años embarazadas por una violación se limiten a la semana 22 de gestación, y que se modifique la redacción que establece que se permite el aborto después de la semana 14, cuando estuviera en peligro la vida de la persona embarazada. A su vez, pidió garantizar espacios para la objeción de conciencia.

💻"Si la ley no contempla, no cuida, no respeta y no protege a los equipos de salud, les puedo asegurar que esta ley en 2 años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante", advierte @Weretilneck