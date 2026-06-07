Franco Colapinto: «Fue una carrera muy frustrante, no salió nada»

Franco Colapinto tuvo un fin de semana difícil en el Gran Premio de Mónaco. (Foto: AFP)

Franco Colapinto venía de sus dos mejores actuaciones en la Fórmula 1 pero, en un fin de semana adverso, no pudo volver a sumar puntos y quedó lejos en el 15° puesto en el Gran Premio de Mónaco.

En una carrera accidentada y llena de penalizaciones, el argentino no encontró el ritmo deseado y la estrategia de Alpine no funcionó.

«Fue una carrera muy larga y frustrante. No salió nada. Largué bien, tuve algún que otro sobrepaso, pero paré temprano, perdí dos puestos, nadie de mis rivales se detuvo y con la bandera roja se complicó todo», repasó Colapinto.

"UNA CARRERA MUY FRUSTRANTE, NO SALIÓ NADA". Franco Colapinto no se mostró conforme con su P15 en el #MonacoGP.



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«En la reanudación, primero me llevó para afuera Fernando (Alonso) y después me llevé puesto a Sainz que venía lento en el medio de la pista. Fin de semana complicado y carrera muy frustrante. Tuve alguna chance hoy, pero no la aprovechamos. Con bronca por no terminar más arriba», agregó.

El argentino también lamentó la característica del Gran Premio de Mónaco en la que es prácticamente imposible hacer un sobrepaso.

«Cuando en la carrera no se puede pasar y el auto de adelante viene lento, se hace todo muy aburrido. Hay que analizar cosas del auto y ver cómo mejorar», expresó.

Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Barcelona que tendrá los mismos horarios que el de Mónaco.