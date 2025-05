Italianos del Alto Valle se movilizan por un plebiscito

Una de las actividades informativas que realizó el Comité por el Sí en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, el pasado 8 de mayo.

En estos días, unos 20.000 ciudadanos italianos residentes en el Alto Valle de Río Negro, comenzaron a recibir boletas electorales y sobres franqueados para participar del plebiscito que en los primeros días de junio definirá diversos temas laborales y sociales, entre ellos uno que interesa particularmente a quienes viven en Argentina: la reducción del tiempo de residencia necesario para obtener la ciudadanía en ese país europeo.

El referéndum convocado para el 8 y 9 de junio próximos no es una iniciativa del gobierno derechista de Georgia Meloni, sino una propuesta impulsada por sindicatos y partidos opositores de centroizquierda de ese país, que reunieron las firmas necesarias para que la reforma legislativa sea votada junto a los comicios municipales y regionales del 8 y 9 de junio. Por eso las preguntas están redactadas de tal manera que representan una reforma legislativa directa: si se reúne el quórum necesario (más de 50% de los votos) y gana el Sí, los cambios legales operarán de inmediato, sin necesidad de pasar por el Parlamento.

🇮🇹 Si sos ciudadana o ciudadano italiano y vivís en el exterior, en unos días te va a llegar por correo el sobre para votar en el referéndum italiano. ¡Tenés tiempo para enviar tu voto hasta el 3 de junio!



📮 Es una oportunidad importante: se votan cinco propuestas sobre… pic.twitter.com/YpeQq0FRZD — Comité por el Sí (@ComitePorEl_SI) May 13, 2025

En las cinco preguntas, se proponen acciones para frenar el trabajo precario, proteger a quienes trabajan en pymes, facilitar las reincorporaciones de despedidos, garantizar seguridad laboral ante leyes que flexibilizaron los sistemas de contratación y facilitar el acceso a la ciudadanía a quienes viven en Italia. Este último punto es el que más interesa en la zona.

La iniciativa reduce de 10 a 5 años del tiempo de residencia efectiva en el territorio para acceder a la ciudadanía italiana, algo que impactaría en más de 2,5 millones de personas que hoy viven y trabajan en Italia. Muchos de ellos son argentinos que se fueron al país europeo mientras todavía tramitaban su ciudadanía italiana. Allí se enteraron del decreto del Gobierno de Meloni, que reduce a dos generaciones la posibilidad de acceder a la ciudadanía, dejando afuera a bisnietos y tataranietos de italianos, medida que fue ratificada por el Senado esta semana.

El voto argentino podría ser clave: se estima que hay más de un millón de ciudadanos de origen argentino que podrán participar, de ellos unos 80.000 residen en la Patagonia (considerada desde la Pampa a Santa Cruz) y unos 20.000 en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que recibió una importante inmigración italiana durante el siglo XX y cuyos descendientes tramitaron la ciudadanía .

En este panorama, diversas organizaciones de residentes italianos están tratando de movilizar el voto de los residentes en Argentina para que la iniciativa sea aprobada en junio. Para ello, quienes recibieron el voto consular en sus domicilios, deberán emitir su voto antes del 3 ó 4 de junio, para que sea contabilizado en el escrutinio. Para ello sólo deben registrar su voto y enviarlo en el sobre que fue adjuntado, que ya tiene el franqueo pago, o sea que es gratuito el envío postal.

Gabriel Puricelli, sociólogo, experto en relaciones internacionales y uno de los referentes nacionales de la campaña por el Sí, explicó a Debates la iniciativa.

“Éste es un referéndum impulsado por dos de las centrales sindicales e importantes sectores de la sociedad civil, que cuenta con el apoyo de las mismas centrales sindicales que lo promovieron y de partidos de oposición. Y el Gobierno se vio obligado a a convocarlo porque se reunieron las firmas necesarias” señaló Puricelli.

“Si el referéndum alcanza quórum (50% de los votos) se modifican automáticamente las leyes que el referéndum convocó a cambiar, sin necesidad de intervención del Parlamento. Por eso, cada una de las preguntas está formulada en los mismos términos que estaría formulado un proyecto de ley que modifica una ley. Cuando uno lee cada pregunta del referéndum no son necesariamente sencillas de entender”, señaló el referente. Por este motivo, se encuentran realizando actividades de difusión y explicación de las iniciativas.

Gabriel Puricelli, sociólogo y analista internacional explica la consulta.

Lo que se vota

“Básicamente, contiene cinco preguntas, cuatro sobre derechos laborales: sobre mejorar la seguridad en el trabajo, eliminar los límites que se impusieron al pago de indemnizaciones, a posibilitar el reintegro en el trabajo personas despedidas y otras que protege el trabajo en pequeñas y medianas empresas”.

Además, está el mencionado ítem referido a la ciudadanía, donde “la modificación consiste en llevar a solo 5 años el requisito de residencia legal en Italia para poder solicitar la ciudadanía. Ese periodo de residencia legal en Italia hoy es de 10 años. La pregunta del referéndum busca llevar este plazo a la mitad. Eso no afecta tanto al que está haciendo el trámite desde Argentina a través del mecanismo consular habitual, pero sabemos que hay una cantidad importante de argentinos con derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana que eligen mudarse a Italia, residiendo legalmente allí mientras hacen eh los trámites” señaló Puricelli.

El referente agregó que “eso es importante porque el 28 de marzo entró en vigencia un decreto-ley de Meloni que modificó las condiciones para obtener la ciudadanía italiana, con lo cual ya bisnietos y tataranietos de italianos en Argentina, por ejemplo, ya no pueden reclamar la ciudadanía, algo que igual se está discutiendo judicialmente. Sin embargo, lo que está vigente es el mecanismo por el cual si uno obtiene, por ejemplo, un contrato de trabajo en Italia y por lo tanto emigra legalmente a Italia, podría obtener la ciudadanía a los 5 años si gana el Sí ” explicó el sociólogo.

La campaña de información y concientización es porque “hay mucha gente que no va a participar simplemente porque no se enteró de que había un referéndum o no le prestó atención al sobre que deberían estar recibiendo en estos días, por eso es importante que sepan de qué se trata y voten por correo antes del 3 ó 4 de junio, para que el voto sea contado”, agregó.

Actividades en Neuquén

En este sentido, Nino Amato, presidente del Círculo de Cultura Italiano de Neuquén, señaló que en días pasados se realizaron tres jornadas informativas en el Concejo Deliberante de Neuquén explicando la política italiana y los aspectos de ciudadanía que se debaten, entre otras cosas “porque mucha gente no sabe nada de este plebiscito ni por qué se vota”.

“Ser ciudadano italiano es más que tener la posibilidad de tener un pasaporte por ser nieto o bisnieto de italianos, hay que comprometerse con las decisiones que se toman”, explicó.

“Muchos van a Roma, Venecia, Florencia, pero pocos van a visitar los pueblos de donde vinieron tus padres o abuelos. Hay que saber más sobre las raíces”, agrega desde la asociación.

Las charlas tuvieron buena convocatoria de público, pero se están realizando presentaciones en distintos medios y foros “porque necesitamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hay mucha falta de información y desinformación. Por suerte hemos podido acceder a los medios como Río Negro y la televisión para poder llegar a todos”.

Amadeo se mostró confiado en que habrá una buena participación y un respaldo el Sí, porque el tema de la ciudadanía “es muy beneficioso para los que están buscando una residencia en Italia. Esperemos que la gente entienda lo que está votando , porque hay mucha desinformación”. Además alentó a enviar el sobre con su preferencia lo antes posible, y enfatizó que el trámite es directo en el Correo Argentino y gratuito, ya que el franqueo está pago por el gobierno Italiano.