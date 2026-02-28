Un nuevo libro analiza el origen y consolidación de JSRN

El politólogo Rodrigo Pérez presentará esta semana el libro “Juntos Somos Río Negro. El sueño del partido provincial”, publicado recientemente por la editorial De los Cuatro Vientos. La obra reconstruye cuatro décadas de historia política en la provincia de Río Negro, centrándose en el surgimiento y consolidación de JSRN como fuerza provincialista que rompió con la hegemonía de los partidos nacionales en la provincia.

La presentación será este martes 3 de marzo, en el bar Piglia de la Ciudad de Buenos Aires en la biblioteca del Congreso. Contará con la participación del consultor y analista político Facundo Cruz, que oficiará como presentador de la obra, que se basa en una investigación rigurosa con abundante información y entrevistas con protagonistas clave.

El libro de Pérez busca describir y contextualizar la transformación política en Río Negro desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la actualidad, con la evolución de radicalismo provincial hacia una posición “federalista” que se acentuó en las gestiones de Horacio Massaccesi (incluyendo el relato del famoso “asalto al Tesoro regional”) y Pablo Verani, hasta el triunfo del peronismo con Carlos Soria en 2011, con Alberto Weretilneck como vicegobernador por el Frente Grande. Incluye eventos significativos de la historia como el “Cipolletazo” y las constantes tensiones con la Nación, además del surgimiento de “terceras fuerzas” provincialistas como el Partido Provincial Rionegrino (PPR) y el Movimiento Patagónico Popular (MPP), tanto en solitario como en sus alianzas con partidos nacionales.

Al respecto, Pérez señaló a Río Negro que “Juntos toma mucho del radicalismo que tuvo formas de partido territorial y por supuesto del PPR y del MPP, que fueron los primeros intentos en Río Negro de conformar una fuerza provincial. En el libro menciono estos antecedentes y como incidieron en JSRN y su conformación como fuerza política”.

La diferencia está en que estas fuerzas provincialistas históricas “nunca lograron consolidar un proyecto propio” como el que después Juntos pudo llevar adelante antes de la elección de 2015 . De allí, el libro analiza cómo JSRN se gestó como proyecto provincial que desafió la dicotomía peronismo-antiperonismo y a la hegemonía que construyó el radicalismo durante 28 años en el poder en la provincia.

Una de las interrogantes que Pérez busca despejar es si JSRN es un partido de poder o provincialista. Consultado al respecto, dijo: “ Juntos nace como partido de gobierno y, hasta el momento, siempre compitió estando a cargo del Ejecutivo provincial”. Desde esa perspectiva, es un partido de poder. Sin embargo, la gestión y la trayectoria electoral han matizado esta característica.

Pérez tampoco elude los procesos de desgaste que ha sufrido la fuerza en estos años de gobierno, incluyendo las rispideces entre el Gobernador Weretileneck y el gobernador Pedro Pesatti. “El desgaste de toda fuerza política es lógico y más en estos tiempos de gran volatilidad, con un electorado y una sociedad con demandas diversas y transformaciones constantes. Ha pasado con todas las fuerzas provinciales en el país y JSRN no es la excepción”, sostiene el politólogo rionegrino.

Uno de los temas recurrentes a la hora de analizar el desempeño de esta fuerza política es la impronta del liderazgo personal de Alberto Weretilneck y el interrogante sobre la institucionalización del partido. Los proyectos, cuando son tan verticalistas, suelen tener dificultades para generar nuevos candidatos. “Actualmente Juntos está muy asociado a la figura de Weretilneck, de hecho cuando participó en elecciones sin su figura presente le costó mucho ser competitivo, encontrar candidatos fuertes, a excepción de la elección de 2019, cuando la Justicia no habilitó su candidatura y fue elegida como gobernadora Arabela Carreras” destaca Pérez. En última instancia Weretilneck apostó a figuras cercanas a él, de su confianza .

El autor

Rodrigo Pérez es licenciado en Ciencia Política, analista político y especialista en comunicación institucional. Ha desempeñado roles de comunicación institucional en la provincia de Neuquén y actualmente es Director General de Comunicación Institucional del Senado de la Nación. Ha escrito columnas de análisis y colaboraciones en Diario Río Negro.