Va a juicio un exintendente de Río Colorado por la causa Techo Digno: de qué lo acusan

Carlos Pilotti, exintendente de Río Colorado, afrontará un juicio penal en el marco de la megacausa Techo Digno, tras terminar este martes la etapa de control de acusación. El exjefe comunal será juzgado como presunto autor del delito de defraudación a la administración pública en concurso real con el delito de peculado.

Tal como pidió la fiscalía, el magistrado Oscar Gatti definió que el juicio se hará con un tribunal colegiado, teniendo en cuenta que la pena en expectativa es de más de tres años de prisión.

Las fiscales Graciela Echegaray y Jessica González participaron ayer de la tercera audiencia de control de acusación, como también el abogado Damián Torres, que representa a Pilotti y es defensor también de varios jefes comunales imputados en las distintas líneas de investigación de la megacausa.

En la línea de investigación en la que Pilotti llega a juicio también está el empresario constructor Longinos Pacífico De Dios, pero como tiene presentado un certificado prolongado de salud, no fue incluido en las últimas etapas del proceso.

De qué acusó la fiscalía a Pilotti

Las representantes fiscales enmarcaron la acusación en los Convenios Particulares (ACU) que fueron celebrados entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el municipio de Río Colorado.

En el marco de uno de ellos (1137/2013) firmado en julio de 2013 para la construcción de 104 viviendas e infraestructura (red de agua y cloacas) indicaron que “habría generado un perjuicio patrimonial al erario público municipal y a los intereses que le fueron confiados en razón de su cargo y de las obligaciones asumidas, equivalente al 0,38% a un monto de $245.985,63 al mes de abril de 2016. Dicha suma actualizada a julio de 2024 ascendió al monto de $19.004.871,29, suma que benefició a la Empresa ECA S.A. que tenía por objeto construir la obra”, informó el Ministerio Público Fiscal en el comienzo del control de acusación, en febrero pasado.

El delito de peculado en tanto, se habría producido cuando Pilotti en su calidad de intendente, entre el 7 de julio de 2011 y el 3 de diciembre de 2015, conociendo el destino específico de 235.000 pesos a pagar a la empresa contra la certificación de avance de obra, “sustrajo ese dinero de la cuenta del Convenio citado y la apartó de los controles que la municipalidad local debía ejercer”. Esa suma actualizada equivale a $34.753.845,76.

“De este modo, Carlos Alberto Pilotti quebrantó la esfera de la administración y custodia que tenía sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en el convenio celebrado con Nación. Así, vulneró el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal, amén de la confianza pública en él depositada”, detalló la Fiscalía.

La acusación fiscal detalló también como objeto de investigación el Acuerdo 803/2015 por la construcción de 80 viviendas e infraestructura. En este caso, Pilotti “se habría valido del aporte necesario y sustancial del Ingeniero Longino Pacífico De Dios, y juntos habrían suscripto certificados de avance de obra, y para la cual el empresario habría emitido tres facturas que permitieron el curso del trámite administrativo tendiente a efectuar los pagos”.

“Asimismo, Pilotti le habría pagado a De Dios $5.664.390,62 de manera irregular, sin respaldo ni certificación de obra, haciendo un total de $12.126.257,87”, describió la representante fiscal.

La fiscalía subrayó que “Pilotti habría beneficiado indebidamente a ECA S.A. que habría recibido dinero que equivale a un avance de obra del 3,494% mayor al efectivamente realizado”.

Pilotti, un empresario que entró y salió de la política

Pilotti llegó al gobierno de Río Colorado de la mano de Carlos Soria y fue jefe comunal entre 2011 y 2015. Su irrupción en la política duró lo fue su mandato, ya que luego de 2015 volvió a su actividad empresaria que tiene con una cadena de carnicerías.

A Pilotti lo sucedió Gustavo San Román, actual legislador de Juntos Somos Río Negro, que también afronta una investigación en el marco de otra causa de Techo Digno.

Dos investigaciones más de Techo Digno tendrán movimientos en los próximos días

La megacausa denominada «Techo Digno» en la provincia de Río Negro atraviesa actualmente diversas instancias judiciales que reflejan un panorama complejo y dispar para los exjefes comunales involucrados en presuntas irregularidades con planes federales de vivienda.

La investigación en General Enrique Godoy tuvo semanas atrás un revés judicial cuando la jueza María Gadano decidió no dar por formulados los cargos contra el exintendente y actual legislador Luis Ivancich. La magistrada cuestionó severamente la presentación de la fiscalía, señalando una falta de claridad en la descripción de la maniobra delictiva, el perjuicio concreto y los deberes específicos que el exfuncionario habría incumplido para ser acusado de defraudación y peculado. Ante esta resolución, que descarta de momento las nuevas imputaciones por el manejo de fondos nacionales destinados a 104 viviendas, el Ministerio Público Fiscal ha manifestado su intención de apelar la medida. La revisión de este planteo se hará el jueves 23 de abril.

Por otra parte el próximo lunes 27 de abril se formularán cargos contra la actual intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, y su antecesor Gilberto Montanaro, además de dos empresarios de la construcción.