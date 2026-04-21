Tras el Superclásico, Úbeda analiza volver a la rotación en Boca para visitar a Defensa y Justicia

Claudio Úbeda piensa en hacer cambios en el once de Boca para enfretar al Hacón este jueves. (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

Boca ya piensa en lo que viene teniendo en claro que después del Superclásico, Claudio Úbeda volverá a rotar. El calendario no da respiro y el desgaste empieza a pasar factura, con tres partidos de alta exigencia en pocos días, el entrenador entiende que llegó el momento de volver a administrar cargas, como lo hizo ante Independiente.

El primer indicio está en el mediocampo. Leandro Paredes terminó con una molestia ante River y todo indica que será preservado para evitar riesgos mayores. Aunque no se someterá a estudios ya que internamente entienden que no se trata de una lesión sino de una sobrecarga, lo cuidarán, considerando que el Xeneize está acomodado en zona de clasificación del Apertura.

En ese escenario, Ander Herrera asoma como su reemplazante natural para el duelo del jueves ante Defensa y Justicia.

Pero no sería el único movimiento. Para ir a Varela, con público visitante, la defensa podría modificarse de raíz. Nombres como Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida aparecen con muchas chances de meterse en el once de Boca.

Del medio hacia adelante, el panorama es más abierto. Los titulares serán evaluados en función de su estado físico tras la seguidilla de partidos y también del rival de turno.

Sin embargo, todo indica que habrá varios cambios para visitar a Defensa y Justicia, con la intención de llegar en óptimas condiciones al compromiso más exigente del grupo.

En el horizonte del conjunto de La Ribera aparece un partido clave: el próximo martes, Boca visitará a Cruzeiro en lo que asoma como el desafío más complejo del Grupo D de la Copa Libertadores.

Con ese contexto, la lógica se impone. Úbeda ya lo hizo en otros tramos del semestre y todo indica que repetirá la fórmula: rotación, descanso para los que vienen cargados y minutos para los que empujan desde atrás, como Alan Velasco, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos y Milton Giménez, entre otros.