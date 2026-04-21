La pileta del sorteo de Diario RÍO NEGRO ya es una realidad: así fue la instalación en Centenario

La emoción que comenzó en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 tuvo su capítulo final en Centenario. La pileta sorteada por Diario RÍO NEGRO junto a Vital Servicios ya fue instalada y está lista para ser disfrutada por su ganadora, Lorena Riffo.

El premio, que generó gran expectativa durante el evento, formó parte de una propuesta pensada especialmente para reconocer a los lectores del diario en su versión papel, quienes participaron a través de cupones. El sorteo se realizó en vivo y ante el público, en una noche cargada de emoción .

En la Fiesta Nacional de la Manzana, la lectora de RÍO NEGRO se enteró que había ganado el premio.

Desde el primer momento, la experiencia fue tan sorpresiva como inolvidable para la ganadora. “Cuando me avisaron que había ganado estaba disfrutando de la fiesta, no lo podía creer”, recordó.

La instalación se concretó en una vivienda de Centenario, donde el equipo técnico llevó adelante todo el proceso, desde la evaluación del terreno hasta la colocación final de la pileta, con todos los detalles incluidos.

“Cuando me avisaron que había ganado estaba disfrutando de la fiesta, no lo podía creer. Hoy verla instalada es una felicidad enorme, la vamos a disfrutar con familia y amigos.” Lorena Riffo. Ganadora.

Lorena destacó especialmente el acompañamiento recibido durante cada etapa. “La atención para la instalación por parte de la gente de Vital y del Diario RÍO NEGRO fue muy atenta y permanente. Todo el proceso fue con gente muy amable”, expresó.

Uno de los momentos que más la sorprendió fue la instancia previa a la obra. “El día que vinimos a ver el terreno donde íbamos a instalar la pileta trajeron una tablet que me permitió ver cómo iba a quedar”, contó.

El premio incluyó no solo la pileta sino también su instalación completa, lo que permitió transformar el espacio en un lugar pensado para el disfrute cotidiano. “Estoy muy contenta. La vamos a disfrutar con familia y con amigos”, resumió.

La iniciativa volvió a poner en valor el vínculo con los lectores, con propuestas que combinan beneficios concretos y experiencias que trascienden el momento del sorteo.

Se viene otro gran sorteo: dos autos 0KM por los 114 años

Mientras se concreta la entrega de este premio, Diario RÍO NEGRO avanza con otra propuesta que ya genera expectativa: el sorteo de dos Toyota Yaris 0KM, en el marco de su aniversario.

La iniciativa, también dirigida a quienes compran la edición impresa, permite participar a través de cupones que se completan y depositan en urnas habilitadas en distintos puntos de la región .

El plazo para participar está vigente hasta el 26 de abril, y el sorteo se realizará el próximo 30 de abril, bajo supervisión de escribano público.

De esta manera, el diario continúa apostando a propuestas que premian la fidelidad de sus lectores, sumando nuevas oportunidades para transformar un hábito cotidiano en una gran alegría.