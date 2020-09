Deliverys reclaman por mayor seguridad en Regina

Prestadores de servicios de delivery de Regina se movilizaron esta mañana en Regina y por la tarde volverán a manifestar, para reclamar por mayor seguridad por ser el blanco de robos durante los últimos días.

“Estamos muy preocupados por esta situación, no podemos hacer nuestro trabajo por temor a los robos”, relató uno de los prestadores de servicios en esta ciudad, quien adelantó que incluso se está analizando la posibilidad de paralizar al menos por un día las entrega de mercaderías a domicilio.

Durante esta mañana se movilizaron hasta las puertas del municipio reginense donde se entrevistaron brevemente con el intendente Marcelo Orazi para plantear la preocupación por la inseguridad. “La respuesta que obtuvimos del intendente es que se va a comunicar con las autoridades policiales para trasladar nuestro pedido”, comentó otro de los trabajadores.

La movilización surgió a partir de una serie de hechos de inseguridad que a distintas personas de los servicios de delivery les tocó vivir en los últimos días. “A mí me salieron al cruce tres personas, una con un arma de fuego para robarme la moto” contó una de los trabajadores, que por haber reconocido a uno de los delincuentes y con la colaboración de otros trabajadores y de la policía logró recuperar su herramienta de trabajo.

“Lo peor vino después, porque empezaron a amenazar a mi y a mi familia” contó el joven, “todos estamos preocupados, porque como saben que estamos trabajando nos interceptan en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Por 100 pesos estamos en peligro”, agregó.

A raíz del robo, instrumentaron un plan de protección entre ellos; “cuándo tenemos que ir a algún barrio, preguntamos quien está libre para que nos acompañen, así vamos en grupos de dos o tres personas. Por suerte todo el grupo es muy solidario en esto”, comentaron.

Insistieron en que “lo que estamos pidiendo es mayor seguridad. Cuando empezó la pandemia veíamos que había mucha más presencia policial, pero ahora no se ve a la policía. Si no van en patrullero, no los vemos caminar”.

Remarcaron que “nosotros para circular debemos contar con permisos, pero los chorros pueden circular sin que nadie los pare. Por eso lo que pedimos es mayor presencia de la policía en las calles, no solo de noche, hasta el horario que tenemos permitido circular, sino en todo momento”.

Los trabajadores subrayaron que “el servicio que prestamos no es solo de comidas, también llevamos otras cosas, pueden ser medicamentos para personas que están cumpliendo como corresponde con las medidas de cuarentena, y lo nuestro es un servicio esencial”.

Este jueves a las 17 adelantaron que realizarán una nueva concentración y movilización con sus vehículos para reiterar el reclamo por mayor seguridad. La concentración se hará en la Plaza de los Próceres, y desde allí se movilizarán por las calles de la ciudad para terminar en las puertas de la Comisaría Quinta.