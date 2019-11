Denuncia contra Alperovich: teme por su seguridad la sobrina que lo acusó de abuso

La sobrina del senador nacional José Alperovich que presentó una denuncia por violación sexual contra el ex gobernador de Tucumán en los tribunales locales y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires, solicitó a la Justicia que se le asigne custodia policial.

La joven, de 29 años, entre los planteos que formuló en la denuncia indicó que siente "temor por su seguridad personal". Por eso reclama una custodia de la Policía Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además pidió que se disponga una orden de restricción de acercamiento y que le prohíban la salida del país a Alperovich, "a los efectos de evitar una posible situación de fuga y una sometida a su jurisdicción, atento a los recursos económicos y de poder político que el denunciado posee".

La joven, a través de una carta abierta, publicada hoy en distintos medios locales, contó los abusos que sufrió durante más de un año. "No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí", denunció.

Frente a la acusación, el senador tucumano reaccionó desde Miami, donde se encuentra con su familia. Desmintió los hechos y aseguró tener "pruebas y testigos" que demuestran su inocencia.