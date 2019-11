Alperovich habló tras la denuncia de abuso: "Que la justicia ponga las cosas en su lugar"

A través de un hilo de posteos en Twitter, el senador tucumano José Alperovich reaccionó tras la carta pública que dio a conocer su sobrina, quien lo acusó de abusar de ella durante un año y medio.

A continuación, el texto completo de lo que publicó el funcionario denunciado, quien se encuentra con su familia en Miami, Estados Unidos:

"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad".

"Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido".

"Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia".

"Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamiento alguno".

"Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante".

La acusación

En sus dichos, la denunciante afirmó que el integrante del Frente para la Victoria es su tío segundo y jefe. "No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí", aseguró.

El delito se habría extendido por un período de un año y medio, entre diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. La denuncia formal fue presentada en los tribunales locales y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.

Alperovich ya estuvo en medio de una polémica en abril de esta año, por los dichos sexistas que lanzó contra la periodista Carolina Servetto, de La Gaceta, que lo estaba entrevistando.