Denuncian a Bertoya por una campaña de mentira contra la EPEA 3 de El Chañar

El intendente de San Patricio del Chañar anunció que este fin de semana se realizará una consulta popular no vinculante para incorporar a la EPEA 3 orientaciones “vinculadas a las demandas laborales actuales”. ATEN denunció que se trata de un intento de cierre de la escuela agraria, a lo que el jefe comunal respondió con muestras de la baja matriculación y el interés de la comunidad en tener capacitación para el mundo del petróleo. El consejero escolar del distrito 6 y profesor de la EPEA, Pablo Laurente, señaló que se trata de una "campaña de mentira" del intendente.

Ayer, el intendente de San Patricio del Chañar habló con Vos a Diario (el programa de RN Radio) y hoy fue el turno de Laurente. "Nos generó tristeza por ua lado y mucha indignación por el otro (...) porque muchas de las cosas que se vertían por parte del intendente no eran verdad. Es parte de una campaña de mentira en contra de una institución pública como la EPEA 3", indicó el consejero escolar sobre los dichos de Bertoya en el programa conducido por Virginia Trifogli y Mario Rojas.

"No es un rechazo a la medida en si porque está perfecta, es un mecanismo de democracia directa, donde la gente se puede expresar", advirtió el docente sobre la decisión de realizar una consulta popular.

Y siguió: "el problema es que tiene un condicionante. No es la finalidad ampliar la oferta educativa sino justamente todo lo contrario cerrar una escuela y cambiarle su modalidad para generar capacitación para la industria, que está perfecto pero para eso se pueden crear cursos de capacitación".

El intendente explicó que la consulta popular surge a raíz de las solicitudes que le hizo la comunidad en su campaña política. Laurente reconoce que "claramente hay una disputa muy grande por la diversificación de la matriz en la localidad y en todo lo que genera la zona de Vaca Muerta", pero asegura que lo que la comunidad reclama es una nueva escuela, una escuela técnica.

"Estamos de acuerdo que la oferta educativa se tiene que ampliar y hemos sido parte de esta lucha pero no una institución en desmedro de otra", confió explicando que lo que se quiere es anexar orientaciones a una escuela agraria, algo que no sería posible de implementarse el nuevo diseño curricular que está elaborando el gobierno provincial

"Hace muchos años se viene peleando por la emergencia educativa, que es una lucha de la comunidad principalmente donde se viene reclamando la falta de infraestructura y la falta de instituciones educativas", subrayó.

Sobre la escasa matrícula a la que se refirió el jefe comunal, el consejero escolar del distrito 6 contó que "la EPEA 3 es una escuela con muy pocos años de vida, ha habido 5 camadas de técnicos que han salido al mundo laboral y a perfeccionarse en estudios terciarios y universitarios". Además, detalló que fueron 14 egresados los de 2020 y que para este año se espera que sean 23. "La EPEA viene trabajando a su máxima capacidad de matrícula, motivo por el cual, en 2019, se crea un nuevo tercer año", aseguró Laurente al tiempo que indicó que "hoy la EPEA es una escuela elegida al igual que el CPEM".

Además, el docente denunció que la iniciativa de la consulta pública no se notificó ni a los directivos de la institución, ni a la supervisora. "Si no fuera una campaña de desprestigio contra la EPEA 3, por qué no se notificó a los directivos para pedirle información", cuestionó.

Laurente también destacó que el intendente insistió en las 7 hectáreas donde se emplaza la escuela y al respecto señaló que "Bertoya históricamente con la cuestión de la tierra ha estado muy relacionado a negocios". Asimismo, dijo que el intendente "tiene deseo de utilización de esas 7 hectáreas, no para una nueva escuela sino para capacitación"

Finalmente sobre el resultado de la consulta popular que se realizará este domingo vaticinó que será por el si, "porque es un deseo genuino del pueblo de San Patricio del Chañar de que haya otras orientaciones, la comunidad educativa quiere que se amplié la oferta", pero señaló que "detrás de esto hay intensiones maliciosas porque lo que se propone es anexar modalidades a una escuela que ya existe y no una nueva institución educativa".