Bertoya le respondió a ATEN por la EPEA 3: "este año tuvo tres egresados"

La semana pasada Río Negro publicó que el intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, hará una consulta popular no vinculante para incorporar a la EPEA 3 orientaciones “vinculadas a las demandas laborales actuales”. El gremio docente ATEN, criticó el llamado a consulta popular y denunció que podría haber tras él un intento de cierre de la escuela agraria.

"Consulta Popular o intento de cierre de la EPEA 3”, planteó ATEN en un duro comunicado contra la iniciativa de realizar una consulta popular no vinculante para decidir el destino de la escuela agraria de El Chañar.

El intendente de la localidad, en diálogo con Vos a Diario, les respondió que "la convocatoria no tiene ese sentido, nadie va en contra de la EPEA, nostros no estamos en contra de la EPEA, lo que si los números dan que la EPEA con esa estructura igual a la del CPEM 31 tuvo tres egresados y el último tuvo cientos de egresados".

Y agregó: "los números también dan que en el ciclo básico común los chicos optan por la EPEA porque hay más lugar que en el CPEM 31, que efectivamente quedó chico, pero cuando tenemos que ir a la especialización que tiene la EPEA hacia carreras agrarias hay un desgranamiento espectacular que termina en tres egresados este año". Al mismo tiempo precisó que muchos jóvenes de la localidad terminan su educación en otras ciudades vecinas.

"Lo que estamos planteando simplemente es consultar a la gente si esto que los números nos muestran, un nivel de ineficiencia en el uso de recursos humanos, que es un número muy importante mensual, y en infraestructura, no se le puede dar otros usos", resumió Bertoya quien además resaltó la importancia de la participación ciudadana en las decisiones políticas.

El intendente también señaló que la localidad tiene también el Puesto de Capacitación Agropecuaria 2 que "funciona perfectamente y que durante años nos dio las capacitaciones necesarias para atender esa demanda del sistema agrario que fue, es y será la columna vertebral de nuestra vida económica, productiva, social". Y, en el mismo sentido, destacó que parece ser el más elegido por quienes quieren formarse en ese área.

Sobre la postura del gremio docente señaló que "es lógico que ATEN defienda la corporación docente". Pero además sostuvo: "hacemos un montón de gestos en función de mejorar las condiciones para que los jóvenes estudien. Entonces me llama poderosamente la atención que ahora salgan a rasgarse las vestiduras por esta consulta popular, que se sientan ofendidos, gente que supuestamente es democrática, participativa y quiere escuchar la voz del pueblo"

"No estamos en contra de la escuela para nada, ahora si hay un nivel de ineficiencia en el uso de esa infraestructura y en el nivel de egresados y en las elecciones que los vecinos hacen de esa escuela que es indudable. La municipalidad no va tomar posición por si o por no, lo que vamos a dar es el espacio para que la gente se exprese", insistió el jefe comunal de El Chañar sobre la consulta popular no vinculante que se hará el próximo domingo de 9 a 18 en las mismas escuelas y con el mismo padrón con el que se votó en el acto electoral de 2019.