Denuncian a un pastor evangélico de Catriel por exhibiciones obscenas

La fiscalía de Catriel comenzó una investigación por una denuncia penal contra un pastor evangélico por el delito de exhibiciones obscenas. Este mediodía se radicó formalmente la denuncia en la Comisaria Novedad de esa localidad. La fiscal adjunta, Analía Díaz, recibió la notificación y se inició la causa.



Ayer, la viralización de un escrache contra el acusado alborotó las redes sociales en la comarca petrolera rionegrina. El hombre fue acusado de enviar un video con contenido sexual a una mujer sin su consentimiento. Su pareja hizo pública una captura de Whatsapp en Facebook que desató un fuerte repudio por parte de los ciudadanos.



Horas después, el propio pastor fue quien viralizó un audio intentando justificar lo sucedido, aunque sembró más dudas sobre su accionar. Reconoció el intercambio de mensajes con la mujer, que asistía a su iglesia, pero se desprendió del envió del video “no sé cómo pudo llegar ahí”.



“Teóricamente hay un vídeo que era mío, que se envió ahí (al chat). Teóricamente yo lo envié, pero yo estoy consciente y aseguro que ese vídeo no se lo envié a esa señora y no se lo enviaría a nadie”, indicó.



Más tarde, hizo otro descargo. Esta vez por streaming en una radio local. Pidió perdón a la familia de la víctima pero volvió a ratificar que él no envió el video.

“Pido disculpas a la familia que fue afectada, a la gente que se fue sumando, que fue agregando cosas. La verdad que no hubo acoso. La verdad que ni ella me provocó tampoco, ni nada por el estilo, nada. No hubo nada. Por eso, si ustedes ven la conversación, teóricamente a la media hora salta un vídeo que nada que ver. Yo, conscientemente, imposible que lo haya mandado”, expresó.



El pastor reconoció que fue él quien comenzó la conversación con la víctima. Según detalló y se puede ver en la imagen que se hizo pública, el hombre le respondió un estado de whatsapp alrededor de la 1am, la mujer le contesta “gracias pastor” y casi dos horas después envía el video. La mujer lo bloqueó, le contó a su pareja y desde allí tomó estado público.



La primera medida que tomó la fiscal fue darle intervención al gabinete para descargar la información del chat.

El delito de exhibiciones obscenas establece que será reprimido con multa de mil a quince mil pesos “el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros”. Solo si la víctima es menor de edad hay condenadas de prisión, de seis a cuatro años.