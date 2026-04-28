Colapinto ya dejó atras Buenos Aires y se concentra en lo que viene: «El foco está en Miami»

Franco Colapinto correrá este fin de semana en el GP de Miami. (Foto: Fernando de la Orden - Clarín Fotos)

Después de la exitosa exhibición en las calles de Buenos Aires, Franco Colapinto ya cambió el chip y se concentra en el Gran Premio de Miami que será este fin de semana en el regreso de la Fórmula 1.

La categoría no tuvo actividad en abril por las suspensiones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

La última prueba fue el 29 de marzo en Japón donde Colapinto quedó 16°. «Después del parate tras Suzuka, está buenísimo prepararse para otra semana de carrera, especialmente en un lugar tan particular como Miami», destacó el piloto en declaraciones para Alpine.

«Como equipo hicimos un trabajo muy valioso en el simulador durante el receso, tuvimos un productivo filming day en Silverstone y, por supuesto, el increíble Road Show en Buenos Aires. Todavía me cuesta creer lo especial que fue manejar un Fórmula 1 en casa; el apoyo de la gente fue increíble«, valoró el argentino.

«Ahora el foco está en Miami y en el fin de semana Sprint. Vamos a tener una práctica más larga el viernes, lo que será muy útil para entender el auto. No corrí antes en este circuito, así que esa sesión será clave para aprenderlo antes de la clasificación Sprint. Estoy entusiasmado por el desafío», aseguró.

Fórmula 1: el cronograma del Gran Premio de Miami

1 de mayo

Prácticas libres 1: 13 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14

Clasificación: 17 a 18

3 de mayo: