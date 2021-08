Denuncian ataque misógino a Sandra Rodríguez en una audiencia para excluirla de la causa Fuentealba II

La dirigencia de Aten repudió la actitud que calificó de misógina, machista y violenta por parte del abogado Gustavo Lucero, que tuvo como flanco a Sandra Rodríguez en busca de excluirla de la querella en la causa Fuentealba II. La audiencia judicial que se llevó a cabo ayer, con la modalidad de zoom.

El equipo de Lucero solicitó que se la excluya como querellante, con argumentos que abundaron en ataques personales para la compañera del maestro asesinado, tras la incorporación al expediente de Ariadna y Camila, las dos hijas de Carlos Fuentealba y de Sandra.

La fiscalía de Maximilano Breide Obeid rechazó el planteo en base a que Rodríguez es querellante desde 2.007 y que fue confirmada por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez Pablo Yancarelli fijó para el lunes 9 de agosto a las 10 la audiencia en la que dará a conocer su veredicto sobre éste planteo.

“Fue repudiable la actitud de Lucero. Fue la encarnación del patriarcado en una arista terrible y violenta, se escondió detrás de un tecnicismo -la falta de un papel de casada de Sandra Rodríguez- para descargar su rabia, el dolor y odio hacia las mujeres en Sandra porque es una mujer militante, pero le decimos a Sandra que no está sola, las mujeres de Aten están en esta causa”, aseguró Susana Delarriva, secretaria adjunta del gremio docente.

Aseguró que las continuas intervenciones de Lucero apuntalaron el planteo defensista que estuvo a cargo de la abogada Manuela Castro.

"El grado de violencia de Lucero es repudiable como el Estado que asesinó a Fuentealba, le molestó la convicción de las mujeres que estamos en la vía pública, le molestó que podamos demandar y decirles que no tienen razón. No se reservó nada, nos atravesó el alma porque eligió a Sandra para descargar esa rabia y el odio que le tiene a las mujeres. Ella sostiene esta querella porque no se le permitió ni a Aten ser querellante", recordó.

Lucero debe saber que Sandra no está sola, las mujeres de Aten estamos en esta causa" Susana Delarriva, adjunta de Aten provincial

La dirigenta gremial aseguró que la defensa busca "dilatar o sacar del medio a la compañera que es la que públicamente nos cuenta cómo va la causa".

Recordó que Rodríguez, como militante y mujer ",se atrevió a poner en evidencia a (el ex gobernador, Jorge) Sobisch; es el sobischismo machista encarnado en Lucero al que le molesta la persistencia de esta lucha; le decimos que Sandra no sólo es la compañera de Carlos sino una militante, afiliada al sindicato, que trabaja por los derechos humanos, y que pudo ser querellante cuando sus hijas eran pequeñas y que ahora son tres mujeres plantadas en busca de tener justicia", planteó.

El abogado de Sandra Rodríguez, Marcelo Medrano, aseguró que desde lo técnico, la objeción de la defensa no tiene asidero; y que "desde lo simbólico es difícil entender por qué se pretende quitarla del proceso si es la principal querellante" desde 2.007. Medrano aseguró que la petición no tiene fundamento "en una casa de grave violación a los Derechos Humanos, donde la lectura es distinta a cualquier otra causa; hubo una violencia absolutamente innecesaria" contra Sandra Rodríguez que "ya padeció la violencia estatal y judicial, y ahora claramente es contra sus hijas, porque (con la mayoría de edad) hay una representación unificada, sin divergencias, ni agravio, ni perjuicio.

Medrano insistió que su condición de querellante está consolidada tras 14 años de litigio. Señaló además que en la sala de zoom donde consideró que hubo destrato y ataque personal de esa defensa contra la querellante por su condición de compañera de Fuentealba (salvo la defensora que presentó la objeción contra Rodríguez) eran todos hombres, entre abogados, imputados, el juez y el fiscal.

Desde ATen, Delarriva aseguró que el juez Yancarelli tendrá la oportunidad de emitir una definición "acorde a los preceptos de género y a la ley Micaela" con un rechazo al planteo defensista.

¡ CTERA REPUDIA ENÉRGICAMENTE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN LOS TRIBUNALES DE NEUQUÉN ! https://t.co/PUyGv3WJyy pic.twitter.com/1bSuD7bO5L — prensa-ctera (@cteracta) August 6, 2021