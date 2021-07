Denuncian la construcción de un templo evangélico en una zona prohibida de Neuquén

Vecinos de Confluencia Rural de Neuquén denunciaron que, a pesar de los reclamos anteriores, continúa la construcción de un templo evangélico en el barrio, aunque no esté permitido. Señalan que la pastora a cargo colocó un cartel de venta, pero que fue una forma de ocultar que continúa con la obra. Desde el Municipio afirman que la construcción está en regla.

Mabel, una de las vecinas, recordó que llevaron el reclamo al Municipio y que también intervino la Defensoría del Pueblo. Contaron que la pastora se comprometió a poner en venta la construcción y que durante meses la obra estuvo parada, pero recientemente se reinició.

El subsecretario municipal de Obras Públicas, Luis López de Murilla confirmó que la construcción se retomó e indicó que fueron a inspeccionarla durante los últimos días, pero no encontraron irregularidades. Explicó que la obra se está realizando de acuerdo al plano, por lo que no tienen injerencia. También resaltó que se han realizado unas ocho inspecciones, cuando lo habitual es que sean una o dos.

El funcionario reconoció que, en un primer momento, la pastora solicitó permiso para construir un templo, pero el Municipio no le dio permiso. También el Concejo Deliberante rechazó el pedido de excepción. Luego, la mujer presentó un plano de una vivienda unifamiliar, que sí le fue aprobado.

Con la construcción muy avanzada y la agresión de un inspector y vecinos como antecedentes, quienes viven en el Confluencia Rural se sienten desamparados. Indicaron que, además, la obra ocupa el 90% del terreno cuando debería ocupar solo el 50% porque el resto debe ser "absorbente", por las características de la zona ribereña. El subsecretario negó este punto y aseguró que está en regla.

López de Murilla puntualizó que de no haber incumplimientos, el Municipio no puede detener la obra. Dijo entender las preocupaciones de los vecinos, pero insistió en que el Estado no puede actuar con base a supuestos.