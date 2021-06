Denuncian la venta irregular de lotes sociales en Mainqué

Los lotes fueron cedidos por el municipio a familias que no cuenta con vivienda propia. (Foto Néstor Salas)

Un aviso a través de las redes sociales para la venta de un lote de carácter social puso en alerta al municipio de Mainqué, que denunció el hecho y advirtió a los vecinos de la localidad para no caer en una maniobra fraudulenta.

Se trata de un lote ubicado en el barrio La Esperanza ubicado en una chacra sobre la calle 19 en proximidades de las instalaciones de la cancha del Club Social y Deportivo Mainqué, que fue ofertado para la venta a través de las redes sociales.

Los terrenos en ese sector fueron entregados por el municipio local con un carácter social, para que familias que no cuenta con vivienda propia puedan iniciar la construcción de su casa. La entrega fue realizada sin costo alguno para los adjudicatarios y con el compromiso de no vender el lote asignado. A su vez el acta acuerdo firmada entre el municipio y los adjudicatarios prevé que en caso de no realizar la ocupación, el lote volverá a manos del municipio para una reasignación de beneficiario.

"Se han detectado publicaciones en las que se están ofreciendo lotes que son propiedad de la municipalidad de Mainqué, por personas que no cuentan con ningún tipo de habilitación y no cuentan con ningún tipo de derecho asignado por el municipio", advirtieron desde la comuna local.

Al mismo tiempo recomendaron a los vecinos de la localidad interesados en la adquisición de este tipo de inmuebles, que previamente realicen las consultas para asegurar que la venta la realiza una persona que tenga la titularidad de la tierra.

"Nos sorprendió la publicación que hace una persona que tiene domicilio en General Enrique Godoy para vender un lote de carácter social en barrio La Esperanza. Esos lotes fueron cedidos por el municipio y nadie los puede vender o ceder", sostuvo por su parte el intendente local, Miguel Petricio.

Indicó que a partir de las averiguaciones que realizaron el terreno se está ofreciendo a un valor de $400 mil "y esto es algo que no se puede hacer. El municipio hizo el acondicionamiento y parcelamiento de estos lotes para atender la demanda de familias que no tienen casa propia, por lo que el objetivo es que a las personas que se les cedió puedan construir su casa. No tiene un fin inmobiliario".

El loteo en cuestión se encuentra en una chacra que pertenecía a la familia Pagliaccio de esta localidad. Hace casi diez años atrás un grupo de familias ocupó parte del predio, y posteriormente el municipio llegó a un acuerdo con el propietario para hacerse de las tierras y hacer el parcelamiento.

"El municipio no solo trabajó en el loteo, sino que también se están haciendo obras para ampliar las redes de servicios eléctrico y de gas, porque el objetivo es ayuda a familias que necesitan una parcela para su vivienda", remarcó Petricio.

Por otra parte, insistió que "desconocemos cómo una familia de Godoy compró ese lote, y tendrán que hacer la demanda a quien le compraron. El municipio no va a permitir la venta porque no es el fin para el cual se hizo este loteo".