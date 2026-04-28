Luis Caputo confirmó cuáles son las privatizaciones y concesiones que el Gobierno planea cerrar en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno avanzará antes de fin de año con privatizaciones y concesiones de empresas estatales vinculadas a energía, transporte, agua y servicios aeroportuarios. El funcionario sostuvo que las operaciones podrían generar cerca de US$2.000 millones y ratificó el rumbo económico basado en el “superávit fiscal” y el “orden macro”.

Según publicó Ámbito durante la cobertura de Expo EFI, Caputo detalló que el plan incluye procesos sobre AySA, Intercargo, Belgrano Cargas, Transener, Casa de la Moneda y concesiones hidroeléctricas. También afirmó que el Ejecutivo mantiene expectativas por el ingreso de inversiones energéticas y mineras mediante el RIGI.

El Gobierno avanza con el plan de privatizaciones y concesiones

Entre las compañías incluidas aparece Citelec S.A., controlante de Transener, encargada del transporte eléctrico en alta tensión. El ministro indicó que el proceso ya ingresó en una etapa decisiva con la apertura de ofertas económicas presentadas por Genneia y Edison Transmisión, Central Puerto y Edenor.

Caputo también mencionó las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, además de las concesiones hidroeléctricas. El esquema contempla la administración de represas y activos energéticos considerados estratégicos dentro del Sistema Interconectado Nacional.

AySA, Intercargo y Belgrano Cargas: las privatizaciones que anunció Luis Caputo.

En relación con Belgrano Cargas, el Gobierno oficializó mediante el decreto 282/2026 que los fondos obtenidos por la venta de material ferroviario serán destinados a obras de infraestructura.

Sobre Intercargo, el Ministerio de Economía autorizó la licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de la empresa estatal. La medida quedó establecida a través de la resolución 282/2026 publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo.

El paquete también incorpora a AySA, Tandanor y Casa de la Moneda. En el caso de la empresa de agua y saneamiento, el Gobierno aprobó el modelo de contrato para la futura concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana.

Caputo asoció el RIGI con inversiones y dólares para reservas

Durante su exposición, Caputo sostuvo que existen “aproximadamente u$s95.000 millones en 35 proyectos” vinculados al RIGI. El ministro agregó: “En las próximas semanas entrarán otros siete u ocho proyectos por entre 30.000 y 40.000 millones adicionales”.

El titular de Economía también afirmó que el Banco Central “tiene que comprar dólares para sostenerlo en pleno shock externo” y aseguró que las reservas se ubican “por arriba del escenario mega optimista”. Según explicó, el escenario responde al avance de inversiones en minería, energía y otros sectores.