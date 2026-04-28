Jannik Sinner apuntó contra la organización del Madrid Open: «Hay que hacer algunos ajustes»

Jannik Sinner (1°) se impuso ante Cameron Norrie (23°) por 6-2 y 7-5 y clasificó a cuartos de final del Madrid Open. El italiano dominó el encuentro en la Caja Mágica y tras la victoria dejó una fuerte crítica a la organización por la programación de los partidos.

El italiano necesitó apenas una hora y 26 minutos para resolver el encuentro y estirar una racha histórica en torneos Masters 1000. Sin embargo, al finalizar el partido cuestionó los horarios asignados por el certamen.

“Fue un horario bastante inusual para mí. No sé cuándo fue la última vez que jugué a las 11”, señaló en primera instancia. Luego profundizó su postura: “Creo que necesitamos hacer algunos ajustes en la programación del día. Dos partidos desde las 20 es muy tarde. Aunque tengas un día de por medio, terminás a la 1:30 de la mañana y después tenés que comer y hacer tratamientos”, explicó.

Con su nuevo triunfo, igualó una marca de Novak Djokovic al alcanzar 20 victorias consecutivas en los primeros Masters 1000 de la temporada, y además extendió su impresionante racha en este tipo de torneos.

En cuartos de final por segunda vez en su carrera en Madrid, el italiano se enfrentará a Rafael Jodar, una de las revelaciones del torneo.

Con información de ESPN