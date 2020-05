Denuncian que les prohibieron inspeccionar edificios del Poder Judicial en Río Negro

La semana arrancó con un nuevo conflicto en los edificios del Poder Judicial en Río Negro. Desde el gremio de los trabajadores judiciales denunciaron que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) les “prohibió” la entrada cuando fueron a verificar las condiciones de trabajo pero desde el máximo organismo judicial aseguran que los dirigentes no se encontraban en la nómina de personas autorizadas para desempeñar funciones.

La denuncia pública fue realizada por el secretario general de Sitrajur, Emiliano Sanhueza, quien aseguró que esta mañana dirigentes gremiales de Viedma y Roca, fueron a sus respectivos edificios judiciales para hacer una inspección sobre las condiciones laborales de las personas que están regresando a la actividad.

“La realidad es que no quieren que entremos a verificar las condiciones laborales. Dicen que no estamos autorizados. Durante la feria no le preguntaron el nombre a nadie de los que ingresaba. No quieren que verifiquemos porque no están dadas las condiciones”, dijo el referente gremial.

Las medidas se iniciaron esta mañana, cuando los dirigentes del gremio concurrieron al edificio del Poder Judicial en Viedma y Roca. “Lo hicimos con especialistas en Seguridad e Higiene pero claramente hay una intencionalidad para que no verifiquemos”, dijo.

¿Qué dijeron desde el STJ?

A través de una información difundida hace minutos por el área de Comunicación del Poder Judicial, se informó que en la acordada N° 15 se establecieron condiciones para el trabajo presencial bajo “un estricto estatus sanitario, en consonancia con los decretos nacionales y provinciales”.

“Estipula la obligatoriedad de la presencia física para magistrados y funcionarios y equipos mínimos, con un máximo de 4 personas por organismo de manera simultánea“, explicaron , y detallaron que hace tres semanas el STJ aprobó un protocolo de Seguridad e Higiene para garantizar las condiciones de salud.

También subrayaron que se elaboró un listado con las personas que van a cumplir con la modalidad presencial y de esa forma verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

“También cada operador judicial realizó una declaración jurada y fue puesto a disposición el protocolo de cuidados”, remarcaron.

Puntualmente con lo ocurrido en Viedma indicaron que “hoy un legislador y una representante gremial que no se encuentran entre las personas que cumplen tareas en el edificio procuraron ingresar, en el horario estipulado".

“Como a todas las personas, se les indicó que no podían hacerlo, en resguardo de las medidas de sanidad ya estipuladas y comunicadas ampliamente con anterioridad”, expresaron.