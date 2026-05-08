Muebles de diseño y pisos de madera: así es el departamento de soltero de Guillermo Francella

Lo que comenzó como un divertido momento televisivo terminó revelando mucho más de la intimidad de Guillermo Francella. Durante una aparición en Luzu TV, el actor presentó entre risas a “Mono”, el perro de su hija, pero de fondo quedaron expuestos distintos rincones de su hogar, una propiedad amplia, moderna y con una decoración marcada por el diseño contemporáneo y la luz natural.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertaron la curiosidad de los fanáticos, especialmente por los detalles arquitectónicos y el estilo sofisticado de los ambientes.

Un living enorme con estética moderna y pisos de madera

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el gran living integrado, donde predominan los pisos de madera clara lustrada, capaces de reflejar la luz que entra desde los enormes ventanales.

El ambiente apuesta a una estética moderna y elegante, con sillones amplios en tonos neutros, mesas de vidrio y muebles de líneas rectas que generan sensación de amplitud y orden visual.

Además, el espacio mantiene una fuerte conexión con el exterior gracias a los ventanales corredizos que recorren prácticamente todo el frente del departamento.

El balcón: una extensión del living

Las imágenes muestran un balcón espacioso y luminoso que funciona como un verdadero ambiente extra dentro de la casa.

Con vista abierta, muebles de exterior y plantas, el espacio aporta aire y profundidad visual a toda la propiedad.

La conexión entre interior y exterior aparece como uno de los grandes protagonistas del diseño de la vivienda.

La cocina de Guillermo Francella: minimalismo y funcionalidad

Otro de los rincones que quedó al descubierto fue la cocina, completamente alineada con la estética moderna del resto de la casa.

El ambiente combina:

Muebles blancos

Superficies despejadas

Electrodomésticos de acero inoxidable

Mucha luz natural

La distribución transmite practicidad y amplitud, mientras que el diseño minimalista ayuda a mantener una sensación de limpieza visual constante.

Un comedor sofisticado con detalles de diseño

El comedor también refleja el perfil elegante de la propiedad.

La mesa de vidrio de gran tamaño está acompañada por sillas tapizadas en tonos claros y una llamativa lámpara colgante de diseño artístico que se roba gran parte de la atención.

La combinación de materiales nobles, vidrio y madera aporta un estilo contemporáneo pero cálido.

Una casa moderna, luminosa y muy cálida

Más allá del lujo o el tamaño de los ambientes, lo que más sobresale en la casa de Guillermo Francella es la armonía general del diseño.

Los tonos neutros, la entrada constante de luz, los muebles modernos y la integración de los espacios crean una vivienda sofisticada pero relajada, lejos de los excesos y pensada para disfrutar de la comodidad cotidiana.