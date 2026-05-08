Axel Kicillof viajará a Córdoba en un movimiento clave para su candidatura presidencial: el gobernador Martín Llaryora no lo recibirá

Axel Kicillof no se reunirá con Martín Llaryola, quien se encuentra en un viaje en San Juan (Foto: archivo)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajará este sábado a la provincia de Córdoba con una agenda institucional y política que apunta a fortalecer su proyección nacional dentro del peronismo, en uno de los distritos históricamente más refractarios al kirchnerismo.

La visita incluirá actividades vinculadas a la producción y encuentros con dirigentes del Partido Justicialista cordobés, aunque desde el entorno del mandatario aclararon que no habrá una reunión formal con el gobernador Martín Llaryora. La ausencia de ese encuentro busca evitar tensiones políticas y mantener el perfil institucional de la gira.

Axel Kicillof viajará a Córdoba: los motivos políticos para su candidatura presidencial en 2027

En la capital cordobesa, Kicillof encabezará actividades vinculadas a la Universidad Nacional de Córdoba y también compartirá espacios con sectores sindicales y dirigentes peronistas que trabajan en la construcción de un armado federal opositor al gobierno de Javier Milei.

La presencia del mandatario bonaerense en Córdoba tiene una fuerte lectura electoral, ya que se trata de una provincia clave para cualquier aspiración presidencial y donde el kirchnerismo ha tenido históricamente bajos niveles de apoyo. En el entorno de Kicillof consideran que el desafío es ampliar la base política del peronismo hacia sectores moderados del interior.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (Foto: archivo)

Según trascendió, el viaje forma parte de una estrategia más amplia del gobernador para consolidar vínculos con referentes provinciales y posicionarse dentro de la reorganización del PJ nacional de cara a las elecciones de 2027.

Dentro del peronismo cordobés existen sectores que ven con interés la posibilidad de tender puentes con el mandatario bonaerense, aunque otros mantienen distancia debido al rechazo que aún genera el kirchnerismo en parte del electorado local.

La visita a Córdoba será observada con atención dentro del peronismo nacional, ya que representa un intento del gobernador bonaerense por mostrar capacidad de diálogo y ampliar su llegada en uno de los territorios más complejos para el espacio.

Axel Kicillof en Córdoba: los motivos de la ausencia del gobernador cordobés

Dentro del entorno de Llaryora evitaron polemizar con la visita y remarcaron que la agenda provincial continuará enfocada en la gestión. La relación entre ambos dirigentes se mantiene en términos institucionales, aunque con diferencias respecto de la estrategia política nacional del PJ.

La ausencia del gobernador fue justificada por motivos de agenda. Llaryola viajó a San Juan para realizar una serie de reuniones con referentes políticos y mineros, donde también se presentó la Senadora Nacional Patricia Bullrich.

Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba. (Foto: archivo)

Desde el gobierno cordobés sostienen que la prioridad del mandatario provincial está centrada en la gestión local y en mantener equilibrio frente al gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, evitar una reunión formal también busca impedir interpretaciones políticas sobre un eventual alineamiento con el armado nacional que impulsa Kicillof dentro del peronismo opositor.

En paralelo, Kicillof viene impulsando encuentros con gobernadores, intendentes y sindicatos en distintas provincias, en el marco de una construcción política que busca diferenciarse tanto del oficialismo libertario como de las disputas internas del kirchnerismo duro.