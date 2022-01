Denver cayó con Utah Jazz en los 100 partidos de Campazzo en la NBA

La NBA atraviesa una temporada muy complicada por los brotes de coronavirus. Los partidos no se suspenden y las rotaciones se ven afectadas notablemente en los distintos planteles. En ese contexto, Facundo Campazzo llegó ayer a sus primeros 100 partidos en la NBA.

Fue en la derrota como local 115-109 contra Utah Jazz, donde dirigió el exjugador y actual asistente ‘Popeye’ Jones porque el entrenador de los Nuggets, Mike Malone, también contrajo coronavirus.

Entre lesiones y protocolo covid-19, Denver tiene muchas ausencias, pero su rival de anoche padece un problema similar. Los internos Rudy Gobert y Hassan Whiteside no fueron de la partida en la visita, que se las arregló para neutralizar el poderío goleador de Nikola Jokic y tuvo en Bojan Bogdanovic a la gran figura de la noche.

Los mejores momentos de Denver en el partido fueron en el primer tiempo con el tándem Campazzo-Jokic, pero después de que el argentino saliera por decisión táctica promediando el tercer cuarto, Jones lo sacó y no lo puso más.

El base de la selección jugó 20 minutos en los que convirtió 5 puntos, bajó 2 rebotes y entregó 4 asistencias. Además sufrió dos pérdidas de balón y cometió tres faltas personales.

Más allá del triple-doble de Jokic (24 puntos, 21 rebotes y 11 asistencias), Denver padeció la floja actuación de sus suplentes y la falta de respuestas en el complemento.

Bogdanovic tuvo una gran noche e hizo la diferencia con tiros de media distancia, pese a que su especialidad es el lanzamiento de tres puntos. La diferencia física con sus marcadores fue notable y le permitió marcar 36 puntos más 13 rebotes.

Los intentos de Will Barton (20) y Aaron Gordon (17) no alcanzaron para dar pelea. La única buena noticia fue el regreso de Monte Morris, quien anotó 20 puntos viniendo desde el banco y luego de volver a la actividad tras contraer coronavirus.

Utah llegó a la décima victoria consecutiva fuera de casa para afirmarse en el tercer lugar de la conferencia Oeste con un récord de 28 victorias contra 10 derrotas, mientras que los Nuggets siguen quintos con registro 18-18.

