Denver, con Campazzo, juega como local en la NBA

Denver Nuggest, con el base argentino Facundo Campazzo, recibirá a Oklahoma City Thunder, en uno de los numerosos partidos programados para jugarse esta noche por una nueva fecha de la fase regular de la NBA.

El partido se jugará a partir de las 23 en el Arena Ball de Denver y los Nuggets vienen de vencer a Cleveland Cavaliers, por 133 a 95, rompiendo una serie negativa de tres derrotas en fila en calidad de visitantes.

El base Campazzo regresó ante los Cavaliers luego de dos partidos inactivo a raíz de una dolencia en la rodilla derecha, totalizando hasta el momento 78 puntos, 35 asistencias, 19 robos, 11 rebotes y 2 tapas.

Denver se encuentra en el séptimo lugar y Oklahoma, que perdió tres de los últimos cuatro partidos, está décimocuarto y anteúltimo, ambos en la Conferencia Oeste.

Luego de esta presentación, Denver tiene una serie de partidos complicados, el primero el domingo como local de Los Ángeles Lakers, el vigente campeón, y luego visitará a Boston Celtics y a Charlotte Hornets.

En los otros partidos de hoy, Charlotte Hornets recibirá a Minnesita Timberwolves, Washington Wizards a New York Knicks, Atlanta Hawks a San Antonio Spurs, Dallas Mavericks a New Orleans Pelicans, Chicago Bulls a Los Angeles Clippers, Boston Celtics a New Orleans Pelicans, Utah Jazz a Milwaukee Bucks, Los Ángeles Lakers a Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers a Cleveland Cavaliers y Sacramento Kings a Orlando Magic.

Anoche, Houston Rockets perdió con Miami Heat, por 101 a 94; Boston Celtics venció a Toronto Raptors, por 120 a 106; Detroit Pistons cayó con Indiana Pacers, por 111 a 95; Golden State Warriors dio cuenta de Orlando Magic, por 111 a 105, y Portland Trail Blazers superó a Philadelphia Sixers, por 118 a 114.

Facundo Campazzo buscará sumar minutos en la nueva presentación de Denver Nuggets en la NBA. Gentileza.