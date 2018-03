Bustos asegura que es inocente

Martín Bustos, el árbitro acusado de conformar la red de explotación sexual infantil en el Club Independiente de Avellaneda, aseguró que es inocente y que se entregará a la Justicia.

El árbitro afirmó que “soy inocente y lo voy a demostrar”.

“Por consejo de mi abogado no voy a hablar más. Lo único que puedo afirmar es que soy inocente. Creeme. No tengo nada que ver con una organización de trata de menores como se está diciendo”, manifestó.

Bustos hizo declaraciones a Infobae, donde se defendió de las acusaciones.

El árbitro, es desde el pasado miércoles, uno de los acusados de aberrantes delitos, como son los de abuso de menores y promoción y facilitación de la prostitución.

Jura su inocencia, pero desde los tribulaes le piden que se ponga a derecho, que tiene todas las garantías.

Dejó de frecuentar los lugares a los que acudía y analiza su futuro.

Su colega y presidente de la AAA, Federico Beligoy, comentó que habló con Bustos y que le aseguró que le confesó que “está golpeado” por todo lo ocurrido. También le aseguró que él es inocente y se planea presentarte a la justicia en la brevedad.

“Hablé con Martín, está golpeado, me comentó que no entiende nada, que es totalmente inocente, pero no me gustaría referirme a lo que me dijo porque la Justicia cualquier palabra la puede tomar de una manera distinta”, expresó Beligoy.