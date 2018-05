César Medina: “queremos darle una alegría al hincha de Cipolletti”

A menos de tres días para el choque ante Arsenal por la Copa Argentina en Cutral Co, el sábado a las 13, la expectativa en Cipolletti va en aumento junto con la ilusión de poder derrotar a un equipo de Primera División.

César Medina, capitán y referente del Albinegro, lo tiene bien en claro y sabe que tienen la posibilidad de devolverle la alegría al hincha que lo acompañó toda la temporada a pesar de los malos resultados.

P- ¿El partido ante Arsenal puede ser un antes y un después para el club?

R- Creo que es un partido importante. Más que nada porque es un equipo de Primera y además por la cercanía donde lo vamos a jugar. Obviamente va a ir mucha gente a la cancha. Va a ser un lindo partido para jugar. Venimos entrenando con ese objetivo, deseando que se pueda jugar antes del Mundial.

P- Mentalmente, ¿preparan el partido de alguna manera particular?

R- No, para nosotros tener el apoyo de nuestra gente es muy importante. En la Copa pasada nos tocó con San Lorenzo en cancha de Lanús y ahí la hinchada se hizo sentir durante los noventa minutos. Obvio que es importante jugar con tu público, es una motivación extra, aunque la realidad es que no se necesita motivación para jugar este tipo de partidos con equipos de Primera. Pero es algo extra que para nosotros es muy lindo.

P- Éste encuentro los agarra sin rodaje y con muchos juveniles. Como capitán y referente, ¿tratas de hablar con los chicos?

R- Yo creo que mucho no hay que hablar. Todos los chicos son conscientes del lo importante que es el partido y de la oportunidad que tienen. Cuando se jugó contra San Lorenzo muchos no tuvieron la posibilidad de jugar o ni siquiera fueron convocados. Muchos de los chicos que hoy les toca estar ya tienen sus partidos en el Federal, ya saben lo que es el profesionalismo o estar en situaciones importantes. Así que creo que la gran mayoría va a estar a la altura. Claro que no tienen la experiencia que teníamos el año pasado pero cuando vistieron los colores de Cipo respondieron de la mejor manera.

P- ¿Sienten que este partido una revancha por la temporada que tuvieron?

R- Queremos darle una alegría al hincha de Cipo. Tenemos que tratar de terminar esta temporada de la mejora manera, con una alegría, porque se lo merecen. Además, los muchachos que nos hemos quedado acá y los dirigentes también nos merecemos una alegría. Obvio que el año no fue bueno, pero ojalá que podamos tener un buen resultado para festejar y terminar el año de la mejor manera.

P- ¿Es una ventaja jugar contra un equipo ya descendido?

R- Y... Si vos veías los partidos antes del que le ganaron a Central 4 a0 parecía que estaban muy mal. Después de eso mejoraron mucho. Ellos tienen muchos juveniles que van a querer mostrarse ante el técnico para que la temporada que viene los tengan en cuenta. De todas maneras va a ser un partido muy difícil. Llegan con una gran ventaja, porque vienen con rodaje, no pararon de jugar, son muchos juveniles y van a dejar la vida. También se que tuvieron problemas económicos y necesitan la plata que entrega la Copa para alivianar su bolsillo.

P- ¿Cuál va a ser la clave en el partido para ganar?

R- Principalmente la tranquilidad, vamos a tratar de manejar el ritmo nosotros. Porque si queremos entrar al ritmo de ellos, de mucho ida y vuelta no, nos conviene. No porque no estemos bien físicamente, al contrario estamos trabajando muy bien. Pero si entramos en su juego se va a notar la diferencia de categoría y de rodaje. Tenemos que tratar de imponer nuestras condiciones para que sea más parejo. Tendremos que bajarle la intensidad al partido para que no se sientan cómodos.