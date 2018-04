De frente y con las botas puestas

Se terminó. La aventura federal 2017/18 de Deportivo Roca llegó a su fin de la manera que más duele. Es que estuvo tan cerca de continuar en carrera, que la eliminación a manos de Deportivo Madryn será difícil de asimilar para este grupo que comenzó el torneo con el objetivo primordial de salvarse del descenso, pero que con el correr de los partidos sorprendió con su producción en el certamen que lo llevó a ser el último equipo zonal en seguir en competencia.

El 1-1 ante el Aurinegro extingue la ilusión deportiva del Naranja y también la de sus finanzas, ya que sin competencia no se generan recursos. Ya habrá tiempo para desmembrar aspectos ajenos a la pelota, pero lo cierto es que en la cancha, once contra once, este Deportivo Roca supo disimularlas las dificultades económicas a lo largo de todo el torneo.

Ayer, las posibilidades de superar la serie ante los chubutense estuvieron latentes a lo largo de los 90 minutos. La desventaja de un gol con la que se volvió de Madryn una semana atrás en el Coliseo del Golfo, no era determinante ni mucho menos. Sin embargo el Depo no supo cómo penetrar la muralla aurinegra, principalmente en la primera mitad.

Roca prácticamente regaló un tiempo, el primero. No fue paciente y la ansiedad por llegar al área de Pablo Lencina lo hizo caer en pelotazos frontales. No supo progresar a través del juego asociado y fue incapaz de hacer tres pases seguidos. Madryn tampoco hizo demasiado en ofensiva, pero la ventaja estaba a su favor y con eso le bastaba.

La más clara del Naranja en la primera etapa fue un mano a mano que Fernando Fernández perdió con Lencina, luego de una buena habilitación de Nicolás Trecco. Pero nada más.

La emotividad y el (poco) fútbol llegaría en el complemento. Luego de una jugada donde Roca le protestó al árbitro Testa, de floja labor, un penal no cobrado sobre Trecco, en una contra letal Rodrigo Bona adelantó al Aurinegro.

Casi de inmediato, una buena jugada de José Lincopán en el área derivó en el ingresado Jonathan Durán, quien remató cruzado venciendo a Lencina. Roca estaba otra vez a tiro de llevar la definición a los penales.

El DT Mauro Laspada mandó a la cancha a Alejandro Ortíz por Fernández y el Depo encaró la media hora final con tres delanteros. Lo que vino después fue la machacante intención del Depo por llegar al gol contra la cerrada resistencia aurinegra, empañada por momentos por la pésima tarea del juez asistente que marcaba el ataque del equipo local.

El Depo tuvo la gran chance de ganar el juego en los pies de Ortíz, quien bajó en el corazón del área un centro desde la izquierda, pero falló el remate final a pocos metros del arco. Madryn respondió con un remate de Velázquez que se fue cerca y la última fue para el Depo, cuando Guillermo Aguirre ganó en el área en tiempo de descuento, pero el balón murió en las manos de Pereira y con ello también la participación del Naranja en este Federal A.

El Depo, cuyo objetivo era no descender, se despidió con la frente en alto y regaló una enseñanza para propios y extraños: en el fútbol nada está escrito de antemano.