La lista negra de Boca: los jugadores que se pueden ir y seguir los pasos de Chiquito Romero

Hay varios jugadores que seguirían los pasos de Sergio Chiquito Romero y dejarían de pertenecer a Boca en la próxima temporada. El arquero, que fue mundialista con la Selección Argentina, firmó contrato con Argentinos Juniors.

Sergio Romero no tenía lugar en el plantel Xeneize y terminaba su vínculo a fin de año, pero se sumó al equipo de La Paternal debido a la lesión del Ruso Diego Rodríguez, quien será operado de la rodilla y estará varios meses fuera de las canchas.

Otros jugadores de Boca que seguirían los pasos de Chiquito Romero

El ex mediocampista de Gimnasia La Plata Ignacio Miramón, que llegó a préstamo al Xeneize a mediados del año pasado proveniente del Lille de Francia se marchará ya que la dirigencia no hará uso de su opción de compra.

Mientras que el defensor Cristian Lema, un defensor que no es tenido en cuenta en Boca, será uno de los que se despida a fin de año cuando expire su contrato. El defensor de 35 años fue separado del plantel profesional por Miguel Ángel Russo y ni siquiera viajó al Mundial de Clubes.

Por otro lado, no se sabe nada sobre la extensión de contrato del delantero Exequiel Zeballos, que expira en diciembre de 2026, pero también se iría.

Otros futbolistas que dejarán Boca son los defensores Luis Advíncula (tiene contrato hasta diciembre de 2026) y Lucas Blondel (diciembre de 2027). Es posible que, en caso de no entrar en los planes del entrenador que sea confirmado para el año próximo, ambos laterales derechos se vayan.

También es un hecho que Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson dejen el elenco de la Ribera. Boca no tuvo un buen año y renovará su plantel para el 2026 en busca de algún título y de cambiar su presente futbolístico.