A cinco años de la Copa América 2021: los campeones que siguen en la Selección en el Mundial 2026

La Selección Argentina se consagró en el Maracaná ante Brasil el 10 de julio de 2021.

El 10 de julio de 2021 quedó marcado como una fecha inolvidable para el fútbol argentino. Después de 28 años sin títulos, la Selección Argentina volvió a gritar campeón al derrotar 1-0 a Brasil en el Maracaná y consiguió la Copa América que significó el comienzo de una etapa dorada bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Cinco años después de aquella conquista, varios de los protagonistas que levantaron el trofeo en Río de Janeiro todavía forman parte del plantel argentino que disputará el Mundial 2026. De los 28 jugadores que fueron convocados para aquel certamen, 16 aparecen en la lista actual de la Selección para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En el arco, Emiliano Martínez y Juan Musso son los dos arqueros de aquella competencia que siguen presentes en la Selección. El Dibu fue una de las grandes figuras de la consagración en Brasil, con la recordada tanda de penales ante Colombia, y se transformó en una pieza fundamental del ciclo. Musso, en tanto, integró aquel plantel campeón aunque no sumó minutos durante el torneo.

La defensa también mantiene varios nombres de aquella conquista. Nahuel Molina, Cristian «Cuti» Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez siguen siendo opciones para el entrenador argentino.

En el mediocampo permanecen cuatro futbolistas que fueron parte del plantel campeón: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios. Los tres primeros conformaron el histórico mediocampo titular en la final ante la Canarinha, mientras que el ex River fue una alternativa importante durante el torneo.

En el ataque, aparecen cuatro futbolistas que también fueron parte de aquella conquista: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González. La «Araña» ingresó a último momento a la convocatoria por una lesión de Lucas Alario y apenas sumó minutos en aquella Copa América, aunque con el paso del tiempo se convirtió en una pieza clave del ciclo Scaloni. González, por su parte, fue titular durante gran parte del torneo, pero Scaloni decidió dejarlo en el banco para la final y apostar por Ángel Di María, una decisión que terminó siendo determinante.

Los campeones de América que no están en la lista del Mundial 2026

Asií como varios futbolistas lograron mantenerse dentro del ciclo, otros integrantes del plantel que ganó la Copa América 2021 ya no aparecen en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo.

Entre ellos se destaca Ángel Di María, autor del gol que le dio el título a Argentina frente a Brasil y uno de los grandes símbolos de la generación campeona. El «Fideo» anunció su retiro de la Selección después de la Copa América 2024, tras haber conquistado también el Mundial de Qatar 2022.

En el arco, Franco Armani y Agustín Marchesín no forman parte de la lista actual. En la defensa, quedaron afuera Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, tres futbolistas que tuvieron participación durante diferentes etapas del ciclo.

En el mediocampo tampoco aparecen Guido Rodríguez, Ángel Correa, Alejandro «Papu» Gómez y Nicolás Domínguez.

Entre los delanteros, además del futbolista de Rosario Central, ya no están Joaquín Correa y Sergio Agüero. El «Kun» tras la consagración debió anunciar su retiro del fútbol profesional por un problema cardíaco.

Cinco años después de aquella noche histórica en el Maracaná, la Selección Argentina mantiene una base de aquel equipo que inició una era inolvidable. Con Messi como bandera y varios campeones todavía vigentes, el desafío ahora es defender la corona mundial en 2026.