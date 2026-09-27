A los 39 años, el neuquino Nicolás Jara Lozano volvió a ser campeón en La Pampa

Nicolás Jara Lozano venció a Valentín Guadagno en la final y se quedó con el título en La Pampa. (Foto: Gentileza)

Nicolás Jara Lozano se consagró en el Torneo Abierto de Primera disputado en el Centro Empleados de Comercio de La Pampa, en Santa Rosa, y sumó un nuevo título a su carrera. En la final venció a Valentín Guadagno, de 20 años y N° 1274 del ranking ATP, por 6-4 y 6-3.

El certamen fue organizado por MB Tenis y repartió cinco millones de pesos en premios. Para llegar al partido decisivo, el Colo tuvo que superar por la mañana a Tomás Zimmermann por 4-6, 6-4 y 6-0.

La final fue ante un rival 19 años menor, pero Jara Lozano volvió a mostrar un buen nivel para quedarse con el partido en dos sets. «Muy lindo torneo, muy lindo ambiente. Hubo mucha gente en la final, más de 100 personas, que para lo que es el tenis de La Pampa es un montonazo», contó.

El neuquino destacó también el nivel del encuentro y la exigencia que tuvo frente a Guadagno. «Salió muy lindo el partido, a pesar de que fueron dos sets. Hubo lindos peloteos y linda velocidad de bola», señaló.

No es la primera vez que Jara Lozano festeja en este certamen. El Colo ya había sido campeón en 2023 y volvió a quedarse con el título a pocos días de cumplir 40 años. Ahora, el neuquino ya tiene nuevo desafío. El domingo viajará a Córdoba para disputar un UTR. «Como siempre, a full con las mejores expectativas. Con ganas a morir», aseguró.