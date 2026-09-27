Javier Milei viaja rumbo a París este martes 29: Argentina Week con gobernadores y reunión con Macron

El Gobierno nacional prepara los detalles finales para la segunda edición de la Argentina Week, un evento internacional con sede en París. El presidente Javier Milei viajará este martes 29 a la capital francesa con la meta de conseguir inversiones y lograr un sólido respaldo político. La Casa Rosada busca establecer una diferencia clara respecto de la edición realizada en Nueva York durante el mes de marzo, con la intención de que esta nueva gira internacional deje anuncios concretos para el país.

El contexto del viaje está delineado por las tensiones políticas internas y un escenario económico complejo para el oficialismo. La caída de la actividad del 2,9% en julio, el salto del riesgo país por encima de los 600 puntos y el incremento de la pobreza conviven con el debate legislativo por la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Frente a este panorama, el jefe de Estado proyecta la firma de un convenio con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la presentación de nuevas medidas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para darle volumen político a la misión, la administración libertaria sumó a la comitiva a empresarios de los sectores energético y agroindustrial, junto con 13 gobernadores de distintos espacios políticos. El despliegue internacional contempla también reuniones de alto nivel, entre las que destaca un encuentro privado entre Milei y su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Mientras tanto, en la Argentina, otros miembros del Gabinete y del Poder Legislativo cumplirán con una agenda paralela de actividades oficiales a lo largo de la semana.

El itinerario de Milei en Francia

La actividad presidencial en Europa comenzará formalmente el miércoles 30 de septiembre a las 13 ( hora argentina), momento estipulado para el arribo del vuelo a París. Una hora más tarde, la Embajada Argentina ofrecerá un cóctel-cena de bienvenida a los participantes de la Argentina Week.

El jueves 1 de octubre concentrará los eventos de mayor relevancia. A las 05:30, el mandatario pronunciará un discurso en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Durante esa misma jornada, Milei mantendrá un encuentro con los mandatarios provinciales y una reunión cerrada con un grupo de entre 6 y 10 empresarios.

Por la tarde, a las 13:50, se concretará la reunión privada con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. A las 15, el mandatario francés ofrecerá una recepción exclusiva para la delegación oficial argentina. Los paneles de discusión de la jornada abarcarán temáticas estratégicas como energía, agroindustria, pesca, economía del conocimiento e inteligencia artificial.

El viernes 2 de octubre, la agenda iniciará a las 9:30 en la sede del Automóvil Club de Francia, donde el Presidente participará del Foro Económico de París. A las 10, tras la entrega del premio a los economistas más influyentes del planeta, Milei brindará unas palabras.

El acto de cierre de la Argentina Week está previsto para las 14:30, sujeto a confirmación horaria final. A las 18, la comitiva emprenderá el vuelo de regreso a la Ciudad de Buenos Aires, con arribo programado a la Aeroestación Militar Aeroparque el sábado 3 de octubre a las 10 horas.

La comitiva oficial y la lista de gobernadores

La Casa Rosada diseñó una delegación con fuerte presencia del área económica y diplomática. Según Infobae, acompañarán al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

El componente político recae sobre la figura de 13 gobernadores que confirmaron su presencia en la capital francesa. Entre ellos destacan Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La actividad previa y la agenda paralela del Gabinete

Antes de partir hacia Europa, Javier Milei cumplirá con compromisos en territorio nacional el martes 29. A las 13, el Presidente participará de la reunión de la Mesa Política. Más tarde, a las 17 encabezará en el Palacio Libertad la ceremonia de distinción como ciudadano ilustre al polista Adolfo Cambiasso, un reconocimiento otorgado por la Legislatura porteña. Estará acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez. A las 22, abordará el vuelo hacia París.

El resto de la semana, otros funcionarios nacionales sostendrán sus propios cronogramas de gestión. El lunes 28 por la mañana, el canciller Quirno recibió las copias de las cartas credenciales de la nueva embajadora de Israel ante la Argentina, Ahuva Spieler. El martes a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa.

Para el jueves 1 de octubre, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará a las 10 del panel de apertura del 38° Encuentro Nacional e Internacional de Ministerios Públicos Fiscales del Sistema Penal en la ciudad de Rosario. El eje de esta jornada será la articulación con las fuerzas de seguridad para investigar y perseguir el delito. A las 13 de ese mismo día, la senadora nacional Patricia Bullrich asistirá al 62° Coloquio Idea en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

Por último, el viernes 2 al mediodía, Monteoliva formará parte del cierre conjunto del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP) y del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE). Este evento, enfocado en la profesionalización y coordinación de los sistemas policiales y penitenciarios del país, se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.