Deportivo Roca hizo negocio ante La Amistad y San Patricio clasificó en el Regional Amateur: todos los resultados

El Regional Amateur disputó hoy la anteúltima fecha de la fase de grupos y quedó mucho por definir en la próxima jornada que cerrará esta ronda.

El que ya aseguró la clasificación fue San Patricio del Chañar (11 puntos) que goleó 3 a 0 a Unión de Allen (3) como local con tantos de Isaac Chaván, Bernardo Deliso y Lucas González.

Por ese grupo, en Cipolletti, La Amistad y Deportivo Roca (6 unidades cada uno) volvieron a empatar, en este caso, por 1 a 1 en un resultado que beneficia al Naranja.

Kevin Guajardo abrió el marcador para el local con un golazo y Carin Najul lo igualó en el complemento con una buena definición tras una jugada de Eleazar Maciel.

La Amistad tuvo chances de hacer el 2 a 0 cuando tenía la ventaja con un remate lejano de Diego Martínez que casi cuelga a Bruno Corsi y un mano a mano de Mauro García que tapó el arquero.

Los cipoleños tuvieron 5 minutos fatales porque rápidamente después del gol de Najul fue expulsado Guajardo por insultar al árbitro, Germán Macchi.

Guajardo hizo un golazo pero después fue expulsado. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

Con uno más, Roca estuvo más cerca de ganarlo pero falló en los metros finales. De todas formas, quedó mejor posicionado ya que si termina con los mismos puntos que La Amistad clasificará por el desempate olímpico al tener un gol más de visitante. Si le gana a Unión en Allen en la última, el Depo clasifica, salga como salgan los cipoleños con San Patricio en El Chañar.

En Neuquén, Independiente (8) le ganó 1 a 0 a Río Grande (4) con un gol agónico de Pablo Vergara. Por ese grupo, Maronese (7) derrotó 2 a 0 a Alianza (9) con dos de Sebastián Jeldres y todo se definirá en la última. Río Grande, ya eliminado, recibirá al Dino y el Rojo al Gallo en La Chacra.

Además, Atlético Regina (6) goleó 5 a 2 a Deportivo Darwin (1) y se jugará todo en la última contra Independiente de Río Colorado (7). Marcaron par el Albo Rubén García (2), Tobías Rivas, Junior Neirot y Luciano Paz.

En Bariloche, Estudiantes Unidos (13) goleó 6 a 2 a Puerto Moreno (1) y aseguró el primer puesto. Cruz del Sur (9) empató 1 a 1 con Fontana (3) en Trevelin y ya selló el segundo lugar.