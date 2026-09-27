Arruabarrena, tras la remontada de Boca: la «diabetes» y «miro al banco y tengo con qué»

Rodolfo Arruabarrena destacó la reacción de su equipo, que revirtió el resultado y clasificó a las semifinales de la Copa Argentina.

Rodolfo Arruabarrena habló después del agónico 3-2 de Boca ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y destacó la reacción de su equipo, que logró dar vuelta un partido que perdía 2-0. El entrenador también elogió a Enner Valencia, autor de los tres goles, y se refirió a una situación personal de salud.

«Fue un típico partido de cuartos de final de Copa. Tratamos de tener el protagonismo incluso cuando nos convirtieron», analizó el Vasco tras el triunfo. Y destacó el tramo final: «Después del descuento fue todo nuestro».

La remontada tuvo como gran figura a Valencia, quien apareció tres veces de cabeza para darle el triunfo a Boca. El entrenador elogió al ecuatoriano y su rápida adaptación: «Enner se hace querer, lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y se entrenó. Es muy profesional, tiene una historia impresionante y mucha humildad».

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Arruabarrena también explicó la decisión de apostar por un esquema más ofensivo en el tramo final, con dos referencias en el área. «Estaba el riesgo de dividir al equipo con el 4-2-4 y perder el mediocampo», reconoció, aunque remarcó que los movimientos permitieron generar espacios y aprovechar los centros.

La confianza en el plantel y la «diabetes»

Los cambios terminaron siendo determinantes y el Vasco volvió a destacar la profundidad de su plantel. «Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar un partido. Trataremos de seguir ese camino», afirmó.

El técnico también resaltó la actitud de sus jugadores para no bajar los brazos cuando el partido parecía cuesta arriba. «La personalidad y no bajar los brazos son clave. Íbamos 0-2, no me gustaba, pero estaba convencido de que íbamos a tener opciones», sostuvo.

Otro de los nombres que mencionó fue el de Carlos Palacios, a quien destacó por su presente después de un momento complicado. «Está con flechita para arriba, está bien. Es un chico que pasó un momento difícil, hay que mimarlo, tiene fútbol», señaló.

La clasificación dejó a Boca entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y mantiene vivo el objetivo de conseguir un título y acceder a la Copa Libertadores. «Es un torneo que siempre me gustó. Te da la posibilidad de sumar un título y de participar en la Libertadores», recordó.

Sin demasiado tiempo para festejar, Arruabarrena ya piensa en el próximo compromiso. Boca enfrentará a Unión el viernes por el Clausura y el entrenador deberá administrar el desgaste de sus jugadores. «No disfruto mucho, estoy pensando ya en Unión, en ver cómo llegan los jugadores. Hay algunos tocados», explicó.

Por último, el Vasco hizo una particular referencia a su estado personal después de una noche cargada de emociones. «Hace 10 años me agarró una diabetes de la puta madre. Ahora venía bien y… Por eso mi madre no quería que viniera», contó. Y cerró con una frase que resume su objetivo para lo que queda del año: «Voy a disfrutar cuando termine todo en diciembre».