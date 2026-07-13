¡Deseo concedido! La Selección Argentina podrá seguir la tradición victoriosa ante Inglaterra

Luego de solicitar formalmente ante la FIFA, la Selección Argentina de Fútbol fue autorizada a utilizar la vestimenta alternativa el próximo miércoles, en el duelo ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

¿Cábala activada? El elenco que dirige Lionel Scaloni utilizará camiseta azul y pantalones negros para enfrentar a los ingleses en busca de una nueva final mundialista, misma combinación de colores utilizada en los duelos pasados de 1986 y 1998.

En ambas oportunidades, el combinado nacional logró derrotar al conjunto británico, contrariamente a lo ocurrido en el último cruce, en Japón y Corea 2002, ocasión en que se utilizó la ropa tradicional y el equipo cayó por 1 a 0 en fase de grupos.

CONFIRMADO: Tal como en los triunfos del 1986 y del 1998, Argentina utilizará la camiseta AZUL para medirse ante Inglaterra, por las semifinales de la Copa del Mundo… ¿Cábala activada?



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Por el contrario, en México 86′, aún con la Guerra de Malvinas latente en la memoria de los argentinos, la majestuosa actuación de Diego Maradona, con la recordada «Mano de Dios» y el célebre «Gol del Siglo», decretó el 2-1 albiceleste en los cuartos de final.

Mientras que en Francia 98, los por entonces dirigidos por Daniel Pasarella lograron dejar en el camino a Inglaterra en octavos de final, tras imponerse en tanda de penales (habían igualado 2 a 2 en tiempo regular).

Párrafo aparte para la improvisación de 1986. La camiseta azul utilizada aquel 22 de junio fue adquirida y adaptada pocas horas antes del partido, con escudos y números bordados especialmente para la ocasión.

En el presente certamen mundialista, los dirigidos por Lionel Scaloni vistieron el conjunto azul alternativo en el tercer encuentro de fase de grupos, ante Jordania, en lo que fue una cómoda victoria por 3 a 1, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.